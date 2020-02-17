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Обнаружен загадочный объект в центре Млечного Пути

Обнаружен загадочный объект в центре Млечного Пути
13:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Это может указывать на наличие необычных типов черных дыр, чье существование подвергалось сомнению.

Японские астрофизики обнаружили возле центра Млечного пути странные движения облаков газа, которые могут указывать на существование черной дыры загадочного типа.

Ученые говорят о нескольких типах черных дыр. Существуют чёрные дыры звёздных масс, которые образуются как конечный этап жизни звезды. Самая крупная из таких черных дыр имеет массу, в 62 раза превышающую массу Солнца. Она образовалась в результате слияния черных дыр, известного как GW150914.

Существуют также сверхмассивные черные дыры. Их масса превышает массу Солнца в сотни тысяч раз.

В промежутке между этими двумя типами существуют так называемые черные дыры средней массы. Обнаружить их тяжелее всего.

Открыта самая маленькая черная дыра в космосе (Фото)

Группа ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии, наблюдая за облаком газа HCN-0.085−0.094 в центре Млечного Пути, пришла к выводу, что оно вращается вокруг такой черной дыры. Ее масса в 104 раза больше массы Солнца. При этом сама дыра ведет себя "спокойно", "активно не питается" и не излучает обнаруживаемую радиацию.

По словам исследователей, это еще одно подтверждение существования черных дыр средней массы, ведь до сих пор было обнаружено только пять подобных объектов. Кроме того, японские астрофизики уверены, что таких черных дыр в центре нашей галактики может быть много.

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Космос, Млечный путь, Центр Млечного Пути.
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