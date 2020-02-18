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Человеческие тела - в компост: испытана новая технология

Человеческие тела - в компост: испытана новая технология
20:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Из людских тел получается отличное питательное удобрение.

Превращение тел умерших людей в компост может стать экологически чистой альтернативой захоронению или кремации. Этот метод уже готовы применять на практике в штате Вашингтон (США).

Из человеческих тел получается отличное питательное удобрение. К такому выводу исследователи пришли в ходе экспериментов с шестью мертвыми телами, которые были пересыпаны опилками и другими органическими материалами на время разложения.

Результаты исследования, представленные 16 февраля 2020 года на ежегодном собрании Американской ассоциации развития науки, свидетельствуют о том, что компостирование, также называемое естественным органическим восстановлением, является отличным и недорогим способом утилизации трупов.

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Утилизация мертвых человеческих тел в скором времени может стать настоящей экологической проблемой. Бальзамирование умерших подразумевает использование большого количества токсичных жидкостей, а при кремации в атмосферу выбрасывается много углекислого газа. Но компостирование, при котором микробы разлагают тела, превращая их в питательную почву, является отличным вариантом, уверена микробиолог-эколог из Университета Теннесси в Ноксвилле Дженнифер Дебрюн, которая не принимала участия в исследовании.

В 2019 году Вашингтон стал первым штатом, легализовавшим естественную органическую редукцию, то есть компостирование, как замену традиционным методам захоронения. Компания Recompose из Сиэтла уже совсем скоро начнет принимать тела для их дальнейшего компостирования.

Ученый-почвовед Линн Карпентер-Боггс из Университета штата Вашингтон в Пуллмане описала эксперимент, в ходе которого шесть тел были помещены в емкости с растительным материалом, которые постоянно вращались для создания оптимальных условий для разложения. Примерно через четыре-семь недель от тел остались только скелеты. Каждое тело дало от 1,15 до 1,53 кубических метров почвообразного материала, содержащего кости.

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Коммерческие методы переработки, вероятно, будут подразумевать более тщательную переработку костей, сказала научный консультант компании Recompose Карпентер-Боггс. Проведенные ею анализы также показали, что полученная почва соответствует всем стандартам безопасности, установленным Агентством по охране окружающей среды США, и не содержит тяжелых металлов.

Туши животных уже давно используются для производства компоста. "Идея применить метод компостирования к людям имеет смысл. Тепло, выделяемое при этом микробами, уничтожает опасные патогены. Это, своего рода, естественная стерилизация. Однажды при компостировании туш крупного рогатого скота "куча стала настолько горячей, что древесные опилки и щепки фактически обгорели", - говорит Дженнифер Дебрюн.

Единственное, что выживает при компостировании, это прионы - неправильно свернутые белки, которые могут вызвать болезни. Это означает, что компостирование "будет противопоказано людям, у которых при жизни была диагностирована болезнь Крейтцфельда-Якоба", - уточняет Карпентер-Боггс.

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Удобрение, Компост, Человеческие тела.
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