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"Большая удача" ученых: найден детальный скелет неандертальца

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"Большая удача" ученых: найден детальный скелет неандертальца
17:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Кембриджского университета нашли детально сохранившийся скелет неандертальца, что позволяет изучить его ДНК, в пещере в Курдистане.

Археологи обнаружили скелет в пещере Шанидар в Курдистане. Они отмечают, что в разные периоды в этом же месте им удалось найти десяток фрагментарных костей неандертальцев, но они хранились в условиях, которые разрушали их.

На этот раз скелет позволяет исследователям определить возраст и место обитания неандертальца.

Антропологи предполагают, что останкам около 70 тыс лет. Его зубы указывают на то, что он умер в среднем возрасте. Археолог Грэм Баркер из Кембриджского университета при этом подчеркнул, что существует множество ранних свидетельств того, что останки намеренно похоронили.

"Из-за хорошо сохранившегося скелета мы можем использовать современные технологии для изучения ДНК и останков. Кроме того, мы сможем определить, был ли похож их обряд погребения на современный", — отметил он.

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Первичное сканирование черепа неандертальца уже показало, что самая плотная кость, способная удерживать ДНК, сохранилась и есть шанс провести более глубокие исследования. Ученые отмечают, что находка скелета такой сохранности — это "большая удача".

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Археология, Ученые, Наука, Скелет, Неандерталец.
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