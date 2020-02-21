В гробнице Тутанхамона нашли возможную могилу Нефертити

Новости науки:Если последующие открытия подтвердят правоту египтологов, это станет крупнейшей сенсацией нашего времени.

Захоронение древнеегипетской царицы Нефертити, до сих пор не найденное археологами, может находиться в гробнице Тутанхамона. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие усыпальницу фараона с помощью георадара и обнаружившие неизвестное прежде коридорное пространство за стеной погребальной комнаты.

За стенами гробницы Тутанхамона в Долине Царей в Египте могут находиться тайные комнаты, показало радиолокационное исследование. Об этом сообщает журнал Nature со ссылкой на результаты еще неопубликованного исследования, с которыми ознакомилось издание. Приведенные данные возрождают противоречивую теорию о том, что захоронение юного фараона скрывает более крупную гробницу, которая может принадлежать загадочной царице Нефертити.

Группа исследователей под руководством бывшего главы министерства по делам древностей Египта Мамдоха Элдамати использовала георадар (GPR) для сканирования территории вокруг гробницы Тутанхамона. Согласно сделанному заявлению, им удалось идентифицировать прежде неизвестное коридорное пространство в нескольких метрах от погребальной комнаты. Об их открытии ранее в феврале было доложено министерству по делам древностей.

Полученные сведения "чрезвычайно волнительны", сказал египтолог Рэй Джонсон, не участвовавший в исследовании.

"За северной стеной погребальной камеры явно что-то есть", — заключил он.

Вопрос существования дополнительных помещений в гробнице Тутанхамона прежде изучали несколько исследовательских групп. Они дали спорные результаты, поэтому многие исследователи отвергли данную идею. Например, физик Франческо Порцелли из Политехнического университета Турина, который руководил исследованием с использованием георадара внутри гробницы в 2017 году, настаивает, что его данные исключают наличие в сооружении скрытых помещений.

Команда Элдамати изучала версию о том, что гробница Тутанхамона, открытая в 1922 году и имеющая необычайно скромные размеры для захоронений такого рода, включает секретные комнаты, в том числе, возможно, — последнее пристанище Нефертити. Некоторые египтологи верят, что еще до периода правления Тутанхамона в XIV веке до нашей эры Нефертити, чья дочь Анхесенпаатон была замужем за Тутанхамоном, сама недолго руководила Египетским государством. Ее гробница в Долине Царей так никогда и не была найдена.

Группа исследователей обнаружила продолговатое пространство в фундаменте на той же глубине, где расположена погребальная комната Тутанхамона, в нескольких метрах от нее и параллельно к входу в гробницу. Указанное пространство может иметь около двух метров в высоту и порядка 10 – в длину. Пока еще точно не определено, связано ли обнаруженное пространство с гробницей Тутанхамона, также известной как KV62, или же оно является частью другой, расположенной рядом гробницы.

Однако группа Элдамати имеет аргументы в поддержку своей позиции.

Сам он высказывал гипотезу о существовании потаенных помещений в усыпальнице Тутанхамона еще в 2015 году. Тогда же исследователи собирались вскрывать гробницу в надежде обнаружить захоронение Нефертити. Новые сообщения наталкивают на вывод, что за прошедшие пять лет дело продвинулось не слишком далеко.

Как признался британский египтолог Николас Ривз, много лет работающий в Долине Царей, полученные командой Элдамати данные интригуют. Он первым высказал предположение о том, что KV62 имеет продолжение. Ривз, однако, считал, что секретные комнаты находятся к северу от гробницы Тутанхамона.

"Если Нефертити была похоронена как фараон, это стало бы величайшей археологической находкой всех времен", — подчеркнул он.

Ранее Ривз выдвигал предположение о том, что царица Нефертити скрывалась под именем фараона Сменхкара. Египтолог допускает, что изначально гробница Тутанхамона готовилась именно для Нефертити. Но поскольку юный фараон скоропостижно скончался в возрасте 19 лет, его пришлось хоронить в "чужой" усыпальнице.

По мнению Ривза, спешить с исследованием не стоит, поскольку копание в горных породах может быть очень трудоемким. Кроме того, бурение через северную стену погребальной камеры может повредить артефакты.

В свою очередь, экс-министр Египта по делам древностей Захи Хавасс заметил, что использование геофизических методов поиска гробниц в этой стране ранее уже дарило ложные надежды.

Он считает, что подобные работы не должны иметь продолжения. Как подчеркнул Хавасс, использование георадара "никогда не приводило к каким-либо открытиям в Египте". Этот исследователь и сам ищет неизвестные могилы, в том числе захоронение Нефертити. Однако использует более традиционную технику. Он рассказал Nature, что в 2019 году раскопал территорию к северу от KV62 в поисках входов в гробницу, но ничего не нашел.

Нефертити была женой фараона Эхнатона, правившего в 1353–1336 годах до н.э. Ее биография окутана тайной. Одни историки считают, что красавица была египтянкой, другие указывают на ее иноземное происхождение. Не менее загадочны кончина и место захоронения одной из самых влиятельных женщин своего времени, чье имя переводится как "Красавица пришла".

Нефертити получила широкую известность у любителей истории и загадок после того, как в 1912 году был обнаружен ее скульптурный бюст. Находку сделал немецкий египтолог Людвиг Борхардт, который приобрел славу "человека, открывшего Нефертити". Вместе с бюстом в мастерской древнеегипетского скульптора Тутмоса были обнаружены еще свыше пятидесяти скульптур, изображавших фараона Эхнатона и его приближенных, и гипсовые модели, на основе которых потом создавались каменные памятники.

В 1913 году бюст Нефертити, намеренно изуродованный наложенным гипсом, что заставило египетское правительство признать его малоценным, был вывезен в Германию.

Бюст Нефертити считается одним из ценнейших произведений амарнского стиля и древнеегипетского искусства в целом.

В 2010-х годах благодаря компьютерной томографии специалистам удалось разглядеть настоящее лицо царицы, скрытое под слоем штукатурки. У супруги Эхнатона была горбинка на носу, складки-ямочки на щеках и не особо выпирающие скулы.