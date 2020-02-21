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Пятница, 21.02.2020
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Кататонический синдром: что превращает людей в статуи

Кататонический синдром: что превращает людей в статуи
20:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости науки:Пациенты с кататонией выглядят замороженными снаружи, но внутри они испытывают страх и беспокойство.

Кататония - это расстройство, которое кажется пережитком прошлого. Его симптомами являются неподвижность, застывший взгляд, абстиненция и отказ от еды. Теоретически это моторное расстройство, "паралич воли", синдром страха или результат того, что иммунная система не работает. Исследователи в настоящее время изучают мозг кататонических людей, пытаясь понять, что заставляет человека замирать. Ответ до сих пор не найден.

Но это не какой-то непонятный викторианский пережиток: в любом психиатрическом отделении им страдают от 7% до 10% пациентов, а по некоторым оценкам - до 25%. Несмотря на распространенность болезни, ее часто неправильно диагностируют или просто упускают из виду, а многие годы кататония считалась разновидностью шизофрении, а не отдельным синдромом.

В отличие от многих психологических расстройств, которые мы не понимаем, кататония является замечательным примером излечимого недуга. У большинства больных наблюдается улучшение состояния после введения дозы бензодиазепина, такого как лоразепам.

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Но при неправильном диагностировании кататония становится опасной. Полная неподвижность приводит к тромбозу глубоких вен, легочной эмболии, обезвоживанию, инфекциям и так далее. В результате уровень смертности достигает 35%.

Это очень досадно, так как приблизительно 70−80% людей вылечиваются бензодиазепинами, иногда всего за несколько.

Когда кататоники выходят из комы, то рассказывают, что полностью осознавали происходящее вокруг, испытывая невероятный страх или веру в то, что они умерли.

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Кататония, Кататонический синдром.
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