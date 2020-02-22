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Задолго до проявления: ученые научились предсказывать землетрясения

Задолго до проявления: ученые научились предсказывать землетрясения
17:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые научились предсказывать землетрясения по небольшим и временным изменениям гравитации Земли.

Для этого ученые используют сигналы, которые распространяются со скоростью около 300 тыс. км/c, и могут быть зафиксированы задолго до относительно медленных сейсмических волн (они движутся со скоростью 8 км/с в секунду). Резкие изменения гравитации, вызванные смещением внутренней массы Земли или PEGS (быстрые эластично-гравитационные сигналы) сейсмологи обнаружили относительно недавно. Используя их, вычислить приближение землетрясений можно задолго до их появления.

Однако гравитационный эффект явления очень мал. Он составляет менее одной миллиардной доли гравитации Земли. Поэтому сигналы PEGS могут быть записаны только для самых сильных землетрясений. Кроме того, процесс их генерации сложен: они не только появляются непосредственно у участка землетрясения, но и распространяются вглубь Земли.

До сих пор не существовало надежного метода фиксации сигналов PEGS. Новый алгоритм исследователей из Немецкого исследовательского центра геонаук может фиксировать сигналы с высокой точностью. Исследователи также смогли показать, что сигналы позволяют сделать выводы о силе, продолжительности и механизме землетрясений. Исследование об этом появилось в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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Само же явление связано с тем, что землетрясение резко сдвигает скальные плиты в недрах Земли и таким образом меняет распределение массы. При сильных землетрясениях это смещение может достигать нескольких метров. "Поскольку сила тяжести, которую можно измерить локально, зависит от распределения массы вблизи точки замера, каждое землетрясение порождает небольшое, но мгновенное изменение силы тяжести", — отмечает научный координатор исследования Жонгцзян Ван.

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Исследование, Землетрясение, Ученые, Наука, Гравитация.
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