Древнее "сокровище": в Бразилии нашли окаменевшую древесную смолу

Новости науки:Ученые нашли окаменевшую древесную смолу возрастом 110 млн лет - она относится к меловому периоду и является самой древней смолой, найденной до сих пор.

Камедь или окаменевшая древесная смола состоит из смеси высокомолекулярных сахаров, которые растения выделяют вместе с соком при появлении повреждений на их стволе или побегах.

В течение нескольких десятилетий ученые считали, что камедь не может храниться больших нескольких тысяч лет — дело в том, что она растворяется водой. Грунтовые воды могут легко вымыть ее из грунта еще до того, как она окаменеет. Косвенным подтверждением этого служило то, что до сих пор ученым не удавалась найти древние образцы этого вещества.

Эту гипотезу опровергло новое открытие ученых — во время раскопок в восточной части Бразилии исследователи обнаружили камедь в так называемой формации Крато, породах, которые были сформированы примерно 110 млн лет назад. Это произошло во время мелового периода, когда южный суперконтинент Гондвана еще не успел полностью расколоться на две половины – Африку и Южную Америку.

"Меня больше всего удивило то, что окаменевший сок вельвичии, которая росла на территории нынешней Бразилии 110 млн лет назад, оказался идентичным по химическому составу камеди ее современных африканских родичей. Это очень интересное открытие, учитывая, что Африка и Южная Америка во время мелового периода были единым континентом" - Дэвид Мартилл, ведущий автор исследования.