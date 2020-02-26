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В небе Марса обнаружено странное свечение

В небе Марса обнаружено странное свечение
12:31 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Эффект, который вызван фотохимическими реакциями в атмосфере, был ранее предсказан, но до сих пор не был зафиксирован.

Помимо сейсмической активности Марса исследователи также обнаружили странное свечение в ночном небе планеты, вызванное фотохимическими реакциями в атмосфере, предсказанными ранее.

Исследователи во главе с Доном Банфилдом, ведущим научным сотрудником Корнелльского университета, описали слабое свечение в атмосфере Красной планеты в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

К счастью, камера зонда InSight прекрасно "видит" в темноте, что и позволило обнаружить свечение. Высокий уровень метеорологической точности приборов отправленного на Марс зонда позволил лучше изучить соседку Земли.

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Сейсмическая активность планеты (марсотрясения), о которой мы уже писали, может быть связана и с процессами в атмосфере. "Некоторые сигналы, которые мы видим сейсмически, могут быть вызваны взаимодействием атмосферы и земли, поэтому будет интересно посмотреть, как они меняются в течение сезона, — говорит Банфилд. — О том, что происходит с планетой, мы не узнаем, пока аппарат не проведет на Марсе еще один год".

Со слов ученых, все контрольно-измерительные приборы работают хорошо, и нет оснований полагать, что InSight не сможет продержаться еще год.

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Исследования, Космос, Марс, Наука, Сияние.
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