Скачать
Четверг, 27.02.2020
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
СНБО напомнили о восьми правилах для избежания заражения коронавирусом
За прошедший год расходы в январе на комуналку выросли почти у половины украинцев
За год расходы на ЖКХ выросли у половины украинцев
Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
Бенфика - Шахтер: онлайн-трансляция ответного матча (Фото, Видео)
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж
#GodzillaChallenge: Эминем запустил в сети новый челлендж

Кратер на Земле, а история о Марсе: как сформировалась вода на красной планете

Кратер на Земле, а история о Марсе: как сформировалась вода на красной планете
20:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследование кратера Райса показало, что породы в нем почти не изменились химический состав за последние 15 млн лет.

За последние годы астрономы обнаружили множество доказательств того, что в древности на Марсе существовали реки, а значит и вода в жидкой форме. Ученые считают, что в них содержалось примерно столько же воды, сколько сейчас вмещает Северный Ледовитый океан.

Какими образом эта вода исчезла, ученые до сих пор точно не знают — например, существуют гипотезы, что она исчезла во время сильных пылевых бурь.

Исследователи предложили новый метод изучения щелочности, pH и содержания азота в древних водах на Марсе — на примере изучения пород в метеоритном кратере Райса, расположенном на юге Германии. Будучи сформированным примерно 15 млн лет назад после удара метеорита, в кратере следы минералов того периода сохранились лучше, чем где-либо на Земле.

Все дело в силикатах: почему ранняя Земля обладала столь сильным магнитным полем

Новый метод, вероятно, позволит понять процесс формирования воды на Марсе, который был расположен так далеко от раннего Солнца, что его тепла не должно было хватить для существования океанов на поверхности Красной планеты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Исследование, Космос, Ученые, Марс, Наука, Планета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
03 Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
04 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Как у Кэрри: Сара Джессика Паркер создала босоножки в стиле своей героини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь