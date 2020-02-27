Кратер на Земле, а история о Марсе: как сформировалась вода на красной планете

Новости науки:Исследование кратера Райса показало, что породы в нем почти не изменились химический состав за последние 15 млн лет.

За последние годы астрономы обнаружили множество доказательств того, что в древности на Марсе существовали реки, а значит и вода в жидкой форме. Ученые считают, что в них содержалось примерно столько же воды, сколько сейчас вмещает Северный Ледовитый океан.

Какими образом эта вода исчезла, ученые до сих пор точно не знают — например, существуют гипотезы, что она исчезла во время сильных пылевых бурь.

Исследователи предложили новый метод изучения щелочности, pH и содержания азота в древних водах на Марсе — на примере изучения пород в метеоритном кратере Райса, расположенном на юге Германии. Будучи сформированным примерно 15 млн лет назад после удара метеорита, в кратере следы минералов того периода сохранились лучше, чем где-либо на Земле.

Новый метод, вероятно, позволит понять процесс формирования воды на Марсе, который был расположен так далеко от раннего Солнца, что его тепла не должно было хватить для существования океанов на поверхности Красной планеты.