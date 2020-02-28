Китайский луноход заглянул под поверхность обратной стороны Луны

Новости науки:Взгляд Chang'e-4 на поверхность Луны отличается от взглядов его предшественников.

Обратная сторона Луны — настоящий слоеный пирог. Новые данные с китайского лунохода Chang’e-4 и ровера Yutu-2 показывают чередующиеся слои грубой породы и мелкой почвы, которые простираются на глубину до 40 метров. Это свидетельствует о череде сильных ударов метеоритов.

"Мы знаем много о Луне благодаря советской программе "Луноход" и американской "Аполлон", но об обратной стороне Луны нам мало известно, — говорит ученый Ян Су из Китайской академии наук в Пекине. — Миссия Chang'e-4 раскрыла первую детальную подземную стратиграфию обратной стороны Луны".

Chang'e-4 и Yutu-2 стали первыми космическими аппаратами, которые приземлились на обратной стороне спутника в конце января 2019 года, приземлившись внутри кратера Фон Карман (Von Kármán), ширина которого составляет 186 километров. Когда Yutu-2 исследовал кратер, он направлял радиолокационные импульсы в землю, чтобы исследовать грунт.

Чунлай Ли, также из Китайской академии наук, и его коллеги проанализировали 106-метровый путь, пройденный луноходом за два лунных дня (около двух земных месяцев). Оказалось, что верхний слой спутника представляет собой тонкий слой почвы толщиной около 12 метров — реголит. "Как будто ты на пляже", — говорит соавтор исследования Елена Петтинелли из Университета Рома Тре в Италии.

Под этим тонким слоем почвы ровер обнаружил еще один 12-метровый слой, состоящий из более грубого материала — крупных камней. Еще ниже были обнаружены наслоения грубых и мелких материалов, простирающиеся на глубину от 24 до 40 метров — предел радара ровера.

Исследователи говорят, что слои, вероятно, образовались в результате выбросов материалов над поверхностью Луны при последовательных ударах — падениях метеоритов. Верхний слой песка, вероятно, появился в результате бомбардировки микрометеоритами, а также из-за растрескивания в результате экстремальных перепадов температуры.

Chang'e-3 и ровер Yutu приземлились в Море дождей (Mare Imbrium) в 2013 году. Радар ровера не смог пробиться глубже 10-ти метров, "уперевшись" в млотный слой застывшей лавы.

В дальнейшем ученые надеются выяснить, почему видимая с Земли сторона Луны представляет собой поля застывшей лавы, в то время как обратная сторона спутника вся покрыта кратерами.