На Канарских островах обнаружили мумии возрастом около 1000 лет

Мумифицированные и скелетированные останки были помещены в пещеру для ритуальных целей, полагают ученые. Они принадлежат аборигенам острова, народу под названием гуанчи, который веками жил на Канарских островах в доиспанский период.
Эксперты обнаружили остатки погребальных саванов из кожи животных и растительных волокон.
Изучение останков подтвердило гипотезу о том, что жители Канарских островов готовили всех своих усопших для погребальных церемоний так же, как и индейцы Южной Америки.
Погребальная пещера расположена на высоте семи метров. Чтобы подняться в нее, ученым пришлось использовать альпинистское снаряжение. Саму же пещеру нашли с помощью беспилотного летательного аппарата.