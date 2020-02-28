На Канарских островах обнаружили мумии возрастом около 1000 лет

Новости науки:Останки 72 человек были мумифицированы в VIII–X веках нашей эры.

Мумифицированные и скелетированные останки были помещены в пещеру для ритуальных целей, полагают ученые. Они принадлежат аборигенам острова, народу под названием гуанчи, который веками жил на Канарских островах в доиспанский период.

Эксперты обнаружили остатки погребальных саванов из кожи животных и растительных волокон.

Изучение останков подтвердило гипотезу о том, что жители Канарских островов готовили всех своих усопших для погребальных церемоний так же, как и индейцы Южной Америки.

Погребальная пещера расположена на высоте семи метров. Чтобы подняться в нее, ученым пришлось использовать альпинистское снаряжение. Саму же пещеру нашли с помощью беспилотного летательного аппарата.