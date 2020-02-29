Какой может быть жизнь на спутнике Юпитера?

Новости науки:Европа — один из галилеевых спутников Юпитера, вращающийся на довольно близкой к планете-гиганту орбите.

Ученые уже довольно долго спорят по поводу наличия какой-либо инопланетной жизни под толстым слоем льда этой небольшой луны, ведь всесторонние наблюдения при помощи телескопов и пролетающих мимо спутника космических аппаратов показали, что под поверхностью Европы может скрываться глобальный океан, незамерзающий благодаря гравитационному воздействию его массивного соседа по Солнечной системе.

Однако если последующие миссии действительно смогут обнаружить жизнь в океане Европы, то какой именно она может оказаться?

Какой может быть жизнь на Европе?

Моника Грейди, ректор Ливерпульского университета в Великобритании, уверена, что на спутнике Юпитера Европе, вероятно, есть развитая инопланетная жизнь. К такому мнению специалист пришла после анализа шансов на появление многоклеточной жизни в отличных друг от друга средах, сообщает портал futurism.com. Так, согласно ее теории, жизнь на Европе может быть даже более развитой, чем жизнь на Марсе, где исследовательница надеется обнаружить хотя бы самые простейшие бактерии.

Благодаря наличию на Европе теплого подледного океана, условия жизни на спутнике Юпитера могут оказаться гораздо более комфортными по сравнению с марсианскими, что может обеспечить лучшую выживаемость различных видов бактерий. Кроме того, возможность доступа к органическим веществам, поднимающихся из недр спутника, может оказать огромное влияние на эволюционные процессы, проходящие внутри далекой луны. Если это так, будущих земных колонистов по прибытию вполне может ожидать встреча с гораздо более высокими формами жизни, чем это могло ожидаться ранее. Так, разум некоторых гипотетических обитателей Европы вполне может соответствовать, например, уровню кальмара или осьминога.

Грейди считает, что подобные существа могут вполне комфортно жить в океанах под твердой оболочкой льда толщиной до 25 километров даже не догадываясь о том, что происходит на поверхности чрезвычайно холодной луны Юпитера. Вместе с тем, специалист подчеркивает, что вряд ли подобные человеку формы жизни смогут появиться в окрестностях Юпитера: отсутствие света во многокилометровых океанических глубинах вкупе с колоссальным давлением ледяной толщи вряд ли сделают обитание человекоподобного существа на Европе комфортным.

Как бы то ни было, ученые уже давно подозревали о возможности существования жизни в глубинах ледяного спутника. Для того, чтобы пролить свет на таинственные процессы, происходящие под поверхностью Европы, мировые космические агентства уже сейчас работают над амбициозными планами по созданию автоматизированных устройств, способных к обнаружению инопланетной жизни.

Более того, в августе 2019 года НАСА официально заявило о завершении создания целого ряда проектов, направленных на поиск органики в окрестностях Юпитера. Так, одной из наиболее интересных и масштабных миссий уже в ближайшие годы может стать проект космического корабля “Европа Клипер”, который будет искать доказательства жизни на галилеевом спутнике. Известно, что беспилотный аппарат должен быть отправлен к Европе не позднее 2023 года, а время его полета к окрестностям Юпитера должно занять около 6 лет.