Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее

Новости науки:Ученые изучили пыль, доставленную на Землю с метеоритами.

Пыль, доставленная на Землю с метеоритами, позволила выяснить, что протоземля формировалась намного быстрее, чем считалось ранее, показывают ученые в новом исследовании.

Анализ этой метеоритной пыли показал, что формирование протоземли фактически было завершено примерно в течение 5 миллионов лет, то есть намного быстрее, чем предполагалось ранее.

Эти новые данные позволяют отвергнуть альтернативную гипотезу о формировании Земли, согласно которой все более и более крупные планетные тела случайным образом врезались друг в друга в ходе процесса, продолжительность которого могла составлять десятки миллионов лет.

Вместо этого полученные новые данные свидетельствуют в пользу предположения о том, что планеты формируются в результате накопления космической пыли. "По сути, мы начинаем с пыли", - сказал главный автор нового исследования Мартин Шиллер (Martin Schiller) из Копенгагенского университета, Дания, в сделанном заявлении.

Эти находки были сделаны в результате изучения изотопного состава железа в метеоритной пыли. Анализируя варьирование изотопного состава железа в зависимости от вида метеорита, ученые выяснили, что лишь один тип метеорита имеет такой же состав, что и вещество Земли – каменные метеориты класса CI. Согласно авторам, это говорит о том, что ядро Земли сформировалось экстремально быстро, в течение 5 миллионов лет, на протяжении которых железо перетекало из мантии в ядро, после чего планета остыла, и на нее стала "садиться" пыль из солнечной туманности, атомы железа в которой имели строго определенный средний изотопный состав. В случае если бы Земля сформировалась в результате случайных столкновений между относительно крупными планетными телами, железо вещества мантии планеты никогда не имело бы точно такой же изотопный состав, как у одной из разновидностей метеоритов родом из Солнечной системы, пояснили авторы.