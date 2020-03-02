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Нейросеть сможет улучшить сон: чему научили ИИ

Нейросеть сможет улучшить сон: чему научили ИИ
17:05 Пн, 2 Март 2020 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Искусственный интеллект улучшит диагностику и лечение нарушений сна.

В ходе нового исследования ученые не создавали нейросеть, а проверяли, насколько данные об анализе качества сна и его нарушениях пригодны для обучения ими искусственного интеллекта.

Авторы работы выяснили, что электрофизиологические данные, собранные во время полисомнографии — наиболее полного типа исследования сна, хорошо подготовлены для расширенного анализа с помощью ИИ и машинного обучения.

Из-за огромного количества данных, собираемых центрами сна, ИИ и машинное обучение могут улучшить уход за сном, что приведет к более точным диагнозам, прогнозированию заболеваний и прогнозу лечения, характеристике подтипов заболеваний, точности в подсчете сна, а также оптимизации и персонализации лечения, говорится в исследовании.

Бесплатная "рабочая сила": ИИ будет учиться у хакеров

Когда мы думаем об искусственном интеллекте в области медицины сна, очевидным вариантом использования является оценка этого процесса и связанных с ним событий. ИИ упростит процесс лабораторных исследований сна и время врачей, необходимое для непосредственного ухода за пациентами - Кэти Голдштейн, ведущий автор исследования.

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Сон, Наука, Искусственный интеллект, ИИ.
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