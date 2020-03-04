NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида

Новости науки:По данным Планетарного общества, астероид диаметром более 4 км довольно большой, чтобы вызвать глобальные разрушения.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) наблюдают за огромным астероидом 52768 (OR2 1998), который в конце апреля пролетит на близком расстоянии от Земли.

Если он упадет на Землю, то произойдет глобальная катастрофа, сообщает Express.

"NASA подсчитало, что скала движется в нашем направлении со скоростью около 8,7 км в секунду или 19 461 миль/ч (31 320 км/ч). С такими темпами астероид приблизится к Земле 29 апреля", - говорится в сообщении.

Планетарное общество перечисляет такие последствия от него: "Кратер в 10 км и более: глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

По словам доктора Брюса Беттса из международной группы астрономов, маленькие астероиды - несколько метров - часто сгорают в атмосфере и наносят небольшой вред. Однако астероиды размером с Челябинский метеорит 2013 года - около 20 метров - создают ударные волны, которые разбивают окна и могут травмировать людей.

Размер Тунгусского метеорита - около 40 метров - мог полностью разрушить город или вызвать цунами. Крупные астероиды могут привести к разрушению целого региона, сказал он.

Для сравнения, астероид, который, как полагают, убил динозавров, был шириной 10 км.

По оценкам NASA, астероид 52768 (OR2 1998) имеет размеры от 1,5 до 4,1 км в диаметре.

Астрономы классифицируют эту скалу как "потенциально опасный" околоземный объект.

По подсчетам ученых, в ближайшем будущем астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно в 0,04 205 астрономических единиц. Для сравнения - 1 астрономическая единица - это среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - составляет около 149,6 млн км.

Иными словами, ожидается, что космическая скала пройдет на расстоянии, примерно в 16,36 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.