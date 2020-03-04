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NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида

NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида
12:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:По данным Планетарного общества, астероид диаметром более 4 км довольно большой, чтобы вызвать глобальные разрушения.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) наблюдают за огромным астероидом 52768 (OR2 1998), который в конце апреля пролетит на близком расстоянии от Земли.

Если он упадет на Землю, то произойдет глобальная катастрофа, сообщает Express.

"NASA подсчитало, что скала движется в нашем направлении со скоростью около 8,7 км в секунду или 19 461 миль/ч (31 320 км/ч). С такими темпами астероид приблизится к Земле 29 апреля", - говорится в сообщении.

Планетарное общество перечисляет такие последствия от него: "Кратер в 10 км и более: глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

По словам доктора Брюса Беттса из международной группы астрономов, маленькие астероиды - несколько метров - часто сгорают в атмосфере и наносят небольшой вред. Однако астероиды размером с Челябинский метеорит 2013 года - около 20 метров - создают ударные волны, которые разбивают окна и могут травмировать людей.

Размер Тунгусского метеорита - около 40 метров - мог полностью разрушить город или вызвать цунами. Крупные астероиды могут привести к разрушению целого региона, сказал он.

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Для сравнения, астероид, который, как полагают, убил динозавров, был шириной 10 км.

По оценкам NASA, астероид 52768 (OR2 1998) имеет размеры от 1,5 до 4,1 км в диаметре.

Астрономы классифицируют эту скалу как "потенциально опасный" околоземный объект.

По подсчетам ученых, в ближайшем будущем астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно в 0,04 205 астрономических единиц. Для сравнения - 1 астрономическая единица - это среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - составляет около 149,6 млн км.

Иными словами, ожидается, что космическая скала пройдет на расстоянии, примерно в 16,36 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.

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НАСА, Земля, Космос, Наука, Астероид.
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