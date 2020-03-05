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Четверг, 05.03.2020
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На Марсе обнаружили загадочное отверстие (Фото)

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На Марсе обнаружили загадочное отверстие (Фото)
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:По мнению ученых NASA, это отверстие — продукт древней вулканической активности под поверхностью Марса.

Ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса, анализируя снимки, полученные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Об этом пишет Sciencealert.

Это необычное геологическое образование находится на западных склонах щитового вулкана под названием Павонис Монс (гора Павлина), районы которого показывают и некоторые другие захватывающие дух геологические особенности. Есть длинные, извилистые лавовые трубки, элементы разломов, называемые грабенами, и, конечно же, сам большой вулканический кратер.

Изображение было получено орбитальным инструментом Mars HiRise. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это одно из боковых жерл вулкана. После извержения кровля вулканической камеры, из которой вылилась лава, провалилась, образовав структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

Анализ этого природного люка показал, что отверстие имеет ширину около 35 метров. Верхняя часть сложенной кучи щебня, которую можно увидеть через отверстие, находится на глубине около 28 метров (92 фута). Согласно расчетам, куча щебня должна иметь высоту не менее 62 метров (203 футов), что означает, что сама яма должна была иметь глубину не менее 90 метров (295 футов) до обрушения. Это гораздо больше, чем любая найденная на Земле лавовая труба, пишет НВ.

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Пещеры лавовых труб, подобные этой, являются захватывающими, потому что они предлагают некоторую защиту от резкого излучения, которое атакует поверхность Марса. Это означает, что они могут быть хорошими площадками для создания подземных баз, если они доступны.

Но есть и другое значение. Если мы собираемся искать признаки жизни на Марсе, пещеры могут быть лучшим вариантом.

"Подобные дыры представляют особый интерес, потому что их внутренние пещеры больше защищены от суровой поверхности Марса, что делает их относительно хорошими кандидатами для сохранения марсианской жизни. Поэтому эти ямы являются главными целями для будущих космических кораблей, роботов и даже людей", — пояснили астрономы.

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