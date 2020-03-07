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Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали

Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
14:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Полученные результаты нарушают общепринятую теорию о том, что наша планета возникла в результате случайных столкновений между все более крупными планетарными телами.

Что ученым известно о формировании Солнечной системы и в частности нашей планеты? Считается, что Солнечная система сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад, а на формирование Земли потребовалось 10-20 миллиардов лет.

Однако исследователи из Центра образования звезд и планет StarPlan, пришли к выводу о том, что Земля образовалась всего за пять миллионов лет — а это чрезвычайно быстро в астрономических масштабах. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Альтернативная теория

Результаты исследования подтверждают более позднюю альтернативную теорию образования планет посредством накопления космической пыли. Да, в двадцать первом веке мы по-прежнему не можем с уверенностью сказать как именно образуются планеты. Ученые полагают, что великое множество крохотных пылевых частиц слипаются в единое целое постепенно формируя планету. Затем, когда объект увеличивается в размерах, увеличивается и его гравитационная сила, после чего прото-планета начинает привлекать другие небесные объекты и тела. Это, в свою очередь, приводит к столкновениям и увеличению массы прото-планеты. Так происходит до тех пор, пока небесное тело окончательно не станет планетой.

Исследователи убеждены, что тот факт, что Земля образовалась быстрее, чем считалось раньше, может многое рассказать о том, как формируются другие миры за пределами нашей Солнечной системы.

Изотопы железа

Как было сказано выше, исследователи считали, что наша планета формировалась десятки миллионов лет. Но изотопы железа в мантии Земли предполагают обратное.

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Дело в том, что ученые провели самые точные измерения изотопов железа на сегодняшний день и, изучая изотопную смесь металлического элемента в разных метеоритах, обнаружили только один тип метеоритного материала с земным составом — так называемые хондриты CI. Интересно и то, что состав хондриты CI схож с составом Солнечной системы в целом. Также исследователи подсчитали, что черное ядро прото-Земли сформировалось примерно в тот же период.

Тот факт, что состав нашей планеты сопоставим только с хондритами CI, предполагает другую модель образования Земли: крохотные частицы космической пыли позволили планете сформироваться быстрее, чем путем накопления более крупных пород — то есть постоянными столкновениями с другими небесными телами. Всего за пять миллионов лет образовалось ядро планеты, поглощающее раннее железо. Когда Солнечная система остыла, после первых сотен тысяч лет, частицы космической пыли смогли мигрировать внутрь системы, туда, где формировалась Земля.

Это открытие, безусловно, свидетельствует о том, что планеты могут формироваться по-разному, а значит и за пределами нашего космического дома могут существовать самые разные каменистые миры, которые образовались также как и наш дом.

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