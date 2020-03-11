В честь Леди Гаги: жука с необычными рогами назвали именем популярной певицы

Новости науки:Вид малоизвестных насекомых подотряда цикадовых горбаток будет называться Kaikaia gaga.

Ученые назвали новый вид жуков в честь популярной певицы.

Аспирант Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне Брендана Морриса, который является открывателем этого вида решил назвать горбаток в честь Леди Гаги из-за "их безумных рогов и чокнутого чувства стиля".

Кроме того, Моррис признался, что восхищается горбатками за их 40-млн летнюю историю и разнообразие форм.

При этом Моррис добавил, что решил дать название Kaikaia gaga в том числе и для привлечения внимания к горбаткам, поскольку практически никто о них не знает, хотя этот подвид жуков является очень важной частью лесной экосистемы.