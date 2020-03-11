Пригодится в будущем: создан новый искусственный фермент

Новости науки:Химики из Университета Майами и их коллеги из Университета Мичигана создали новый искусственный фермент из трех нитей.

Ранее мичиганские исследователи создали более простые синтетические металлоферменты, которые успешно катализировали несколько химических реакций. Но их сконструировали с тремя идентичными симметричными нитями, что ограничивало каталитические возможности.

Особенность молекулы, которую создали на этот раз, заключается в том, что третья нить отличается по структуре от двух других. Квантово-механические расчеты показали, что более сложная структура расширяет каталитические характеристики искусственных металлоэнзимов.

"Наши методы отличаются, но дополняют друг друга, — отметили исследователи из Майами. — Мы моделируем молекулы на компьютере, чтобы можно было предсказать структурные свойства и механизм их образования. В Мичигане же используют наши модели для определения их реальных функций".

Ученые отметили, что их целью является создание новых искусственных ферментов, способных подражать природным аналогам в промышленных масштабах. К примеру, они могут помочь быстрее, дешевле и эффективнее создавать новые лекарства.