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Найден способ изучить самые загадочные частицы во Вселенной

Найден способ изучить самые загадочные частицы во Вселенной
08:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Новый метод, который предложили ученые, поможет в их изучении для лучшего понимания Вселенной.

Уже много десятилетий одной из главных загадок для астрофизиков остается природа нейтрино – крошечных субатомных частиц. Они постоянно проходят сквозь нашу атмосферу, саму планету, людей и другие объекты, но зафиксировать их при этом до сих пор не удавалось. 

Изучения нейтрино

Нейтрино не только невероятно крошечные, но и легче других известных субатомных частиц. Кроме того, они движутся строго по прямым линиям, пронизывая Землю и все находящееся на ней почти со скоростью света, сообщает Space Daily.

 се это существенно усложняет изучение для понимания их природы возникновения и влияния на мир. Существующие попытки зачастую слишком дороги и все равно не позволяют уловить целый класс высокоэнергетических нейтрино, прибывающих к нам из самых отдаленных уголков космоса.

Новый способ изучения загадочных частиц

Исследователи Центра космологии и физики астрономических частиц Государственного университета штата Огайо считают, что им все же удалось найти действенный метод изучения этих частиц, которые до сих пор не удавалось обнаружить.

Эти нейтрино являются фундаментальными частицами, которые мы не понимаем. А высокоэнергетические нейтрино могут рассказать нам об огромных частях Вселенной, которые мы не способны изучить любым другим способом. Нам нужно выяснить, как их изучать, и именно на это нацелен наш эксперимент, – отметил ведущий автор исследования Стивен Прохира.

Специалисты считают, что могут обнаружить высокоэнергетические нейтрино с помощью радиолокационного эхо. По словам Стивена Прохиры, такие частицы чаще сталкиваются с атомами, в процессе чего происходит каскад заряженных частиц – как брызги от капли во время падения. Он уверен, что выявление каскада как раз поможет выявить и сами высокоэнергетические нейтрино.

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Эксперименты

Исследовательским путем ученые выяснили, что лучшим местом для обнаружения нейтрино, являются большие слои льда. Именно в Антарктиде провели наиболее успешные эксперименты с этими частицами. Согласно теории Прохиры и его команды, "взрыв" заряженных частиц можно обнаружить во время попадания нейтрино в атом внутри льда.

Исследователи создали пластиковую мишень длиной 4 метра для симуляции льда в Антарктике и направили в нее миллиарды электронов для симуляции нейтрино. Затем они отправили радиоволны на мишень, сумев зафиксировать каскад.

Теперь они готовятся к отправке в Антарктику, где будут пытаться повторить этот эксперимент для выявления реальных высокоэнергетических нейтрино.

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Исследование, Космос, Наука, Вселенная, Загадочные частицы во Вселенной.
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