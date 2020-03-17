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Большое Красное Пятно Юпитера меняется и уменьшается в размерах (Видео)

Большое Красное Пятно Юпитера меняется и уменьшается в размерах (Видео)
08:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые предсказали, что Великое Красное Пятно имеет толщину около 170 километров и что эта толщина не сильно изменилась с тех пор, как Юпитер пролетали Вояджеры.

Новое исследование показывает, что большое красное пятно Юпитера не сжимается во всех направлениях.

Всего несколько веков назад знаменитый шторм был примерно в три раза шире Земли. Но его вихрь из злых ветров теперь сопоставим по диаметру с нашей родной планетой, что приводит к некоторым предположениям, что Великое Красное Пятно может погибнуть.

Недавние исследования показывают, что вихрь, который приводит в действие циклон, все же становится сильнее. И это понятие подкрепляется новым исследованием, которое обнаружило, что толщина Большого Красного Пятна, вероятно, оставалась постоянной в течение последних четырех десятилетий или около того, несмотря на резкое сокращение площади шторма, наблюдаемое в течение этого промежутка.

В новом исследовании Дафне Лемаскер из Университета Экс-Марсель во Франции и его коллеги исследовали динамику больших вихрей Юпитера несколькими различными способами. Например, они выполнили численное моделирование и провели лабораторные эксперименты с резервуаром из оргстекла, заполненным соленой водой, который имел размеры 50х50х70 сантиметров. 

Эта работа позволила ученым определить баланс сил, которые превращают большие штормы Юпитера в их блиноподобные формы. Это улучшенное понимание, в свою очередь, позволило исследователям делать прогнозы об отдельных штормах, в том числе о том, как они развиваются с течением времени.

"Для Великого Красного Пятна, в частности, наши прогнозируемые горизонтальные измерения хорошо согласуются с измерениями на уровне облаков со времени миссии Voyager в 1979 году", - написали исследователи в новом исследовании, которое было опубликовано сегодня (16 марта) онлайн в журнале Nature.Физика. Два близнеца НАСА Voyager 1 и Voyager 2 оба летали на Юпитере в 1979 году.

Исследование: в начале существования Вселенной уже были сотни черных дыр

Эти прогнозы толщины проверить сложнее, поскольку в непрозрачной атмосфере Юпитера высоту шторма трудно наблюдать. Но исследовательская группа НАСА, которая находится на орбите огромной планеты с июля 2016 года, способна это сделать, заявили члены исследовательской группы. В конце концов, аппарат Юнона всматривается в густую атмосферу Юпитера с помощью различных инструментов и в конце концов, ищет подсказки о составе планеты, ее образовании и эволюционной истории.

"Наши результаты теперь ждут сравнения с предстоящими наблюдениями Юноны", - написали Лемаскер и ее коллеги в новом исследовании.

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Исследования, Космос, Юпитер, Наука, Большое красное пятно Юпитера.
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