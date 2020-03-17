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Обнаружены четыре новых возможных столкновения между черными дырами

Обнаружены четыре новых возможных столкновения между черными дырами
11:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые открыли публичный доступ к своему полному каталогу вдобавок к подробному анализу, проведенному для более чем 10 столкновений между возможными парами черных дыр.

Исследователи из Института гравитационной физики Общества Макса Планка, Германия, вместе с коллегами из других стран опубликовали свой второй по счету Каталог гравитационно-волновых событий (2-OGC).

Для составления этого каталога авторы использовали более совершенные методы анализа публично доступных данных, полученных в ходе первой и второй наблюдательных кампаний обсерваторий LIGO и Virgo.

Помимо подтверждения 10 известных столкновений между черными дырами и одного столкновения между нейтронными звездами, они также идентифицировали в наборе данных, которые уже были проанализированы ранее научными командами коллабораций LIGO и Virgo, четыре перспективных сигнала, указывающих на не замеченные ранее столкновения между черными дырами. Эти результаты демонстрируют ценность анализа публично доступных данных независимыми исследовательскими группами, не входящими в состав коллабораций LIGO/Virgo.

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"Мы использовали самые современные методы, - сказал Александр Нитц (Alexander Nitz), научный сотрудник Института гравитационной физики Общества Макса Планка, который возглавляет эту международную исследовательскую группу. – Наши усовершенствования методов обработки данных позволили идентифицировать более слабые гравитационно-волновые сигналы. Обнаружение четырех ранее не замеченных событий столкновений между двумя черными дырами указывает на эффективность используемых методов!"

Основные усовершенствования методики анализа, предлагаемые группой, основаны на использовании максимального количества доступной информации об ожидаемых параметрах искомого гравитационно-волнового события. Зная примерные массы сталкивающихся черных дыр по предыдущему опыту анализа, команда Нитца смогла повысить чувствительность метода к событиям слияния черных дыр на 50-60 процентов.

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Исследования, Космос, Наука, Черные дыры.
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