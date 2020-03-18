Скачать
Среда, 18.03.2020
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Украине: в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации
Таможня успокоила украинцев: продукты с полок магазинов не исчезнут
Таможня: Продукты с полок супермаркетов не исчезнут
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв Даррена Моргана
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы по снукеру, в финале обыграв Даррена Моргана
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 19 марта

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути становится активнее

Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути становится активнее
12:54 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Яркость центра нашей галактики колеблется во всем электромагнитном спектре, а частота активных рентгеновских вспышек увеличивается.

Стрелец A* — сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути — ведет себя относительно тихо, она не светится, как некоторые другие черные дыры, которые пожирают материю в огромных количествах, превращаясь в блазары.

Исследование активности черной дыры в центре Млечного пути было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics и размещено на arXiv для рецензирования. Результаты подтверждают данные более ранних исследований, в ходе которых была обнаружена растущая активность Стрельца А*.

В частности, группа французских и бельгийских исследователей во главе с астрофизиком Энмануэлем Моссу из Университета Льежа в Бельгии продолжила работу над исследованием 2017 года, которое установило, что частота ярких вспышек увеличилась в три раза с 31 августа 2014 года.

В более ранней работе (также в соавторстве с Моссу) было изучено рентгеновское излучение, исходящее от черной дыры. Данные были собраны в период с 1999 по 2015 годы. Всего было обнаружено 107 вспышек. Мало того, что яркие рентгеновские вспышки стали происходить чаще после августа 2014 года, так еще и уменьшилась интенсивность слабых вспышек — с августа 2013 года.

Чтобы выяснить, сохранились ли данные тенденции, Моссу и его коллеги проанализировали данные с трех телескопов в период с 2016 по 2018 годы. Они обнаружили еще 14 вспышек помимо известных 107-ми — итого 121.

Ранняя Вселенная была миром черных дыр, превращавшихся в блазары
Ранняя Вселенная была миром черных дыр, превращавшихся в блазарыЧитать полностью

При определении скорости вспышек и их распределения ученые обнаружили, что один из прежних выводов был неверным — снижения интенсивности слабых вспышек не было: они оставались стабильными. "Тем не менее, это не повлияло на результат в целом: изменение интенсивности вспышек обнаружено у самых ярких из них", — пишут исследователи в своей статье.

Хотя оба исследования основаны на рентгеновском излучении, они не являются единственными, которые подтверждают, сто со Стрельцом А* что-то не так. В прошлом году черная дыра в 75 раз превысила свою обычную яркость в ближнем инфракрасном диапазоне.

Моссу проанализировала данные телескопа Swift за 2019 год и обнаружила четыре яркие вспышки — самое большое количество за одну кампанию. Это подтверждает, что черная дыра не успокаивается. Скоро станут доступны данные за 2019 год с двух других телескопов, которые будут также изучены. При этом исследователи надеются выяснить, что может быть причиной растущей активности Стрельца А*. Может быть это слияние с другой черной дырой, либо, например, приливное нарушение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Черная дыра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
02 Едим и не болеем: продукты, укрепляющие иммунитет
03 Внеочередное заседание рады, падение гривни, новый генпрокурор и другое: главные события 17 марта
04 Коронавирус COVID-19: как страны живут на карантине
05 Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Курс валют на 18 марта от НБУ: гривна продолжает падение
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Эпидемия коронавируса в Украине и мире: хроника событий 18 марта
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
ТОП 4 Знака Зодиака, которые чаще других выигрывают в лотерею
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь