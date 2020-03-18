Сверхмассивная черная дыра в центре Млечного пути становится активнее

Новости науки:Яркость центра нашей галактики колеблется во всем электромагнитном спектре, а частота активных рентгеновских вспышек увеличивается.

Стрелец A* — сверхмассивная черная дыра в центре Млечного Пути — ведет себя относительно тихо, она не светится, как некоторые другие черные дыры, которые пожирают материю в огромных количествах, превращаясь в блазары.

Исследование активности черной дыры в центре Млечного пути было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics и размещено на arXiv для рецензирования. Результаты подтверждают данные более ранних исследований, в ходе которых была обнаружена растущая активность Стрельца А*.

В частности, группа французских и бельгийских исследователей во главе с астрофизиком Энмануэлем Моссу из Университета Льежа в Бельгии продолжила работу над исследованием 2017 года, которое установило, что частота ярких вспышек увеличилась в три раза с 31 августа 2014 года.

В более ранней работе (также в соавторстве с Моссу) было изучено рентгеновское излучение, исходящее от черной дыры. Данные были собраны в период с 1999 по 2015 годы. Всего было обнаружено 107 вспышек. Мало того, что яркие рентгеновские вспышки стали происходить чаще после августа 2014 года, так еще и уменьшилась интенсивность слабых вспышек — с августа 2013 года.

Чтобы выяснить, сохранились ли данные тенденции, Моссу и его коллеги проанализировали данные с трех телескопов в период с 2016 по 2018 годы. Они обнаружили еще 14 вспышек помимо известных 107-ми — итого 121.

При определении скорости вспышек и их распределения ученые обнаружили, что один из прежних выводов был неверным — снижения интенсивности слабых вспышек не было: они оставались стабильными. "Тем не менее, это не повлияло на результат в целом: изменение интенсивности вспышек обнаружено у самых ярких из них", — пишут исследователи в своей статье.

Хотя оба исследования основаны на рентгеновском излучении, они не являются единственными, которые подтверждают, сто со Стрельцом А* что-то не так. В прошлом году черная дыра в 75 раз превысила свою обычную яркость в ближнем инфракрасном диапазоне.

Моссу проанализировала данные телескопа Swift за 2019 год и обнаружила четыре яркие вспышки — самое большое количество за одну кампанию. Это подтверждает, что черная дыра не успокаивается. Скоро станут доступны данные за 2019 год с двух других телескопов, которые будут также изучены. При этом исследователи надеются выяснить, что может быть причиной растущей активности Стрельца А*. Может быть это слияние с другой черной дырой, либо, например, приливное нарушение.