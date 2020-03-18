В горах Мексики найдено 3400-летнее поле для ритуальных игр (Фото)

Новости науки:Древняя площадка располагалась между невысокими ступенями, изготовленными из глины и камня.

В Мексике археологи Джеффри Бломстер и Виктор Салазар Чавес из Университета Джорджа Вашингтона (США) при проведении раскопок на археологическом участке Этлатонго в горах Оахака обнаружили остатки древнего каменного поля, на котором, вероятно, тысячи лет назад проводились церемониальные игры в мяч.

Об открытии рассказал журнал Science. Еще в 2015 году археологи нашли в вышеуказанном месте руины древнего поселения. Его возраст оценен примерно в 3400 лет. В центре этого поселения располагалось какое-то важное сооружение.

Исследователи предполагали, что в ходе раскопок они найдут, например, величественный дворец, храм или другое общественное здание. Однако вместо этого они обнаружили узкую каменную площадку, длина которой, как минимум, составляла 46 метров. Для сравнения, это сопоставимо с половиной длины современного футбольного поля.

С обеих сторон ее окружали земляные насыпи высотой не менее одного метра. На изучение площадки ушло несколько лет. В результате ученые пришли к выводу, что им удалось найти поле для игры в мяч.

Известно, что древние народы Мезоамерики устраивали такие игры. Для этого использовался каучуковый мяч, которой, порой, был очень тяжел. Игроки должны были пробрасывать его сквозь каменные обручи, которые крепились к стенам. Считается, что эти игры были церемониальными. Они собирали много зрителей. Должно быть, обнаруженные в данном случае каменные ступени служили в качестве сидений для "болельщиков".

Возможно, обнаруженное поле входило в состав дворца. Радиоуглеродное датирование показало, что оно было построено между 1443 и 1305 годами до н.э. Эта площадка использовалась для проведения игр на протяжении 175 лет. Удалось также установить, что за время эксплуатации она один раз была реконструирована. Кстати, найденная площадка является самой древней из всех подобных, известных науке на сегодняшний день.

О правилах игры в мяч высказываются различные мнения. Общепринятая теория гласит, что она напоминала комбинацию футбола и баскетбола. Считается, что игроки имели право подбивать мяч только бедрами. Обручи крепились достаточно высоко, поэтому забросить в них мяч было довольно трудно.

Археологи уверены, что игра в мяч в поселении Этлатонго имела не только религиозное, но и политическое значение. Этот небольшой городок процветал в тот период времени, когда в Мезоамерике начали происходить масштабные перемены. В частности, именно тогда активизировалась торговля между регионами.

"Это тот период, на который, как мы думаем, приходится начало развития мезоамериканской культуры, - говорит Салазар Чавес. - Возможно, игра помогала укрепить альянсы и торговлю между общинами, объединив игроков из разных регионов в одну команду. Возможно, она давала шанс молодым лидерам проявить себя, организовав праздник и выставив напоказ свою власть и богатство".

Ученые подметили и то, что на играх можно было подчеркнуть свой статус, социальное положение: знатным и богатым людям доставались лучшие места. Кстати, при раскопках в Этлатонго была найдена хорошо сохранившаяся каменная статуэтка, изображающая, вероятно, игрока в мяч.