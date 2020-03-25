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SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
13:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Предполагалось, что аппарат сбросят с высоты, парашюты раскроются, и корабль успешно приземлится.

В SpaceX заявили, что сама парашютная система работает исправно, несмотря на провалившиеся испытания. Повлияет ли инцидент на планы провести первый пилотируемый полет Crew Dragon в мае, пока не ясно.

Компания SpaceX не смогла завершить очередной этап испытаний парашютной системы американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon, сообщает портал Spacenews.

Во время запланированных на 24 марта тестов макет Crew Dragon подняли на вертолете. 

Однако, как пишут СМИ, пилот вертолета принял решение преждевременно отпустить прототип, так как его положение из-за сильного ветра было нестабильным. Поскольку в тот момент еще не была достигнута необходимая высота, парашюты не были готовы раскрыться — в итоге Crew Dragon рухнул на землю и разбился.

В SpaceX заявили, что парашютная система в результате инцидента не пострадала, жертв среди людей также нет. "NASA и SpaceX вместе работают над определением плана испытаний в преддверии второго демонстрационного полета Crew Dragon", — добавили представители компании.

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Как неудавшийся тест повлияет на окончательную подготовку к запуску корабля, пока не сообщается. На прошлой неделе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило, что пилотируемый полет многоразового корабля Crew Dragon с двумя астронавтами — Бобом Бенкеном и Дугом Херли — намечен на вторую половину мая. Однако не стоит забывать о пандемии коронавируса, из-за которого приостановлены деятельность многих компаний и производства, перенесены запуски, международные форумы, мероприятия, спортивные состязания и многое другое.

Crew Dragon разработан по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development, цель которой — создание частных космических аппаратов для доставки астронавтов на борт Международной космической станции. С 2011 года, когда из эксплуатации вывели американский Space Shuttle, к МКС летают исключительно российские корабли "Союз", доставляющие на станцию экипаж.

Соединенные Штаты стремятся избавиться от зависимости от России и построили собственные аппараты (помимо SpaceX, в аналогичном направлении работает компания Boeing), однако их первые пилотируемые запуски неоднократно переносили.

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Космос, Наука, SpaceX, Новое исследование, Парашютная система, Прототип Crew Dragon.
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