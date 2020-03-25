Частый прием горячих ванн уменьшает вероятность болезней сердца, но это не точно

Новости науки:Более ранние исследования показывали профилактическую пользу тепла для сердечно-сосудистой системы.

Японская команда исследовала влияние ванн на выборке в 43 тысячи человек на протяжении 20 лет, с 1990 по 2009 год. Статью о своей работе авторы опубликовали в журнале Heart. Стоит отметить, что редакционная статья в этом же издании сообщает о связанных случаях внезапной смерти в Японии и обращает внимание на необходимость внимательного обращения с полученными данными.

Чем чаще люди принимают такую ванну, тем лучше она влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы: сравнивали, например, ежедневную с принимаемыми один или два раза в неделю. Более ранние работы показывали, что эта привычка улучшает качество сна и собственная оценка здоровья делается выше, однако связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями в долгосрочной перспективе не рассматривалась. В частности, оценивалось влияние на инфаркты, внезапную смерть из-за с болезней сердца и инсульт.

Связанная с этой публикацией редакционная статья предостерегает от поспешного использования в терапевтической практике полученных данных. Внезапная смерть, связанная с горячими ваннами, относительно распространена в Японии, где проводилось исследование, поэтому требуется дальнейшее изучение.

Авторы рассмотрели данные участников исследования "Когорта-1", проведенного Центром общественного здравоохранения Японии. Эта работа по отслеживанию здоровья населения страны, включающее данные более 61 тысячи взрослых людей среднего возраста (от 45 до 59 лет).

В начале исследования, в 1990 году, около 43 тысяч участников заполнили подробный вопросник о привычках в купании и факторах, сопутствующих влиянию привычек на здоровье: образе жизни, включая физические упражнения, диете, потреблении алкоголя, весе (ИМТ); средней продолжительности сна; а также собрали подробный анамнез болезней и использования лекарственных препаратов.

Состояние каждого участника мониторилось вплоть до окончания исследования (конец декабря 2009 года), целиком анализ затронул 30 076 человек. За этот период случилось 2097 происшествий, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 275 сердечных приступов, 53 внезапные смерти, а также 1769 инсультов.

Принимая во внимание дополнительные факторы, ученые выяснили, что по сравнению с принятием ванны изредка (раз в одну-две недели) или отсутствием принятия ванны вообще, ежедневная горячая ванна оказалась связана с 28% снижением общего риска сердечно-сосудистых заболеваний и на 26% снижением общего риска инсульта. При этом связи с повышенным риском внезапной сердечной смерти или с субарахноидальным типом инсульта (происходящим в пространство, окружающее мозг) не обнаружилось.

Кроме того, авторы работы выяснили, что при теплой воде снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний составило 26%, а при горячей - 35%. При этом разницы для риска инсульта от температуры воды не оказалось.

После исключения тех участников, у которых сердечно-сосудистое заболевание развилось в течение пяти или 10 лет после начала исследования, связи остались статистически значимыми, несмотря на меньшую силу.

Авторы отметили, что наблюдательный характер работы не позволяет установить причинно-следственные связи, однако более ранние исследования показывали профилактическую пользу тепла для сердечно-сосудистой системы, сходную с пользой от физнагрузок. Также они отметили, что одним из факторов, нуждающихся в уточнении степени влияния, может быть типичный стиль японского купания: погружение в воду по плечи.

Исследователи предполагают, что возможным механизмом положительного влияния может быть снижение риска гипертонии, обуславливающего частоту смертей, инфарктов и инсультов.

Доктор Эндрю Феликс Бурден в связанной с вышеуказанной работой редакционной статье отмечает, что принятие горячей ванны не лишено риска, особенно если температура слишком высока. "Не может быть никаких сомнений в отношении потенциальной опасности купания в горячей воде, и смертельность этого увеличивается с возрастом, а также с температурой воды", - пишет он. Он призывает к осторожности при купании, особенно у людей из групп риска.