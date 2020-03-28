Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника

Новости науки:Ученые проливают свет на тяжелое воспалительное заболевание желудка и кишечника и называют факторы, на которые можно воздействовать в профилактических целях.

В журнале Gastroenterology опубликована серия из четырех работ, посвященных болезни Крона - гранулематозному воспалительному заболеванию пищеварительной системы. Авторы статей, специалисты из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, подробно описывают инструменты для прогнозирования болезни и факторы окружающей среды, которые влияют на развитие патологии.

В первой статье ученые проанализировали данные долгосрочных наблюдений за 122 пациентами с болезнью Крона, чтобы оценить эффект жесткого контроля этого заболевания. Исследователи отметили, что быстрое достижение глубокой ремиссии на 81% снижает риск проявления неблагоприятных исходов в последующие три года. "Данные убедительно свидетельствуют о том, что глубокая ремиссия на ранних стадиях болезни Крона может привести к изменению характера заболевания и значительному уменьшению долгосрочных осложнений, - говорит ведущий автор работы Райан Унгаро. - Это означает, что мы можем оказывать значимое влияние на торможение прогрессирующего заболевания, если оперативно его диагностируем".

В другой статье ученые вывели прогностическую модель болезни Крона, изучив данные анализа сывороточных биомаркеров американских военнослужащих. Исследователи определили 51 белковый биомаркер, который предсказывал развитие болезни Крона за пять лет до постановки диагноза. Точность предсказания составила 76%. В общей сложности в работу были включены 200 пациентов с болезнью Крона, 199 с язвенным колитом (заболевание, имеющее много патофизиологических сходств с болезнью Крона) и 200 пациентов из контрольной группы. При этом ни один из маркеров, по отдельности или в совокупности с другими, не давал значимых прогностических результатов по развитию язвенного колита.

Гистологическая картина пищевода с болезнью Крона

Исследование позволяет предположить, что патологические биохимические процессы активизируются задолго до появления видимых симптомов. Это открывает путь к разработке целевых стратегий для создания превентивных стратегий лечения. Для заболевания, которое не поддается окончательному излечению и рецидивирует почти у всех больных, это крайне важно.

Третья статья раскрывает довольно неочевидную взаимосвязь: воздействие металлов на зубы пациентов, у которых позже развивались воспалительные заболевания кишечника. Португальские коллеги американских ученых собрали данные по 28 взрослым пациентам, которые сохранили дома свои молочные зубы. Они, как стволы деревьев, хранят в своем внешнем слое свидетельства о воздействиях окружающей среды на организм.

У 12 из этих пациентов впоследствии развились воспалительные заболевания ЖКТ; 16 играли роль контрольной группы. Данные, полученные при изучении молочных зубов, свидетельствуют о том, что на ранних стадиях жизни ребенка существует некое "окно уязвимости". Воздействие металлов, таких как свинец, медь, цинк и хром, в этот период является серьезным фактором риска при развитии болезни Крона.

Последняя работа в этом ряду посвящена изучению болезни Крона у ашкеназов - субэтнической группы евреев, которая сформировалась в Центральной Европе. Дело в том, что распространенность заболевания у них в четыре раза выше, чем по человеческой популяции в среднем. В исследовании были изучены 38 многодетных семей, в которых у троих или более членов первой степени родства была диагностирована эта болезнь.

Ученые выдвинули гипотезу, что при чисто наследственных причинах заболевания затронутые им братья и сестры будут случайным образом распределены в семье. Однако все оказалось вовсе не так: сиблинги с болезнью Крона рождались в таких семьях последовательно. Это означает, что существуют не только генетические факторы болезни, но и определенные причины, связанные с влиянием окружающей среды. "Мы продолжаем следить за этими семьями, пытаясь точно определить факторы. Если мы сможем их выяснить, то могли бы изменить их в качестве превентивной меры для людей с высоким риском развития воспалительных заболеваний кишечника", - говорит ведущий автор статьи Элизабет Спенсер.