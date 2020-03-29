Межзвездная комета Борисова начинает разрушаться

Новости науки:В данный момент скорость перемещения кометы Борисова составляет порядка 30 километров в секунду.

В первых числах марта польским астрономам удалось зафиксировать два случая резкого увеличения яркости кометы Борисова. Это может быть признаком того, что космическое тело разрушается.

Напомним, что открытие межзвездной кометы состоялось 30 августа 2019 года. Его честь принадлежит астроному из Крыма Геннадию Борисову.

По мнению специалистов, размер и химический состав кометы вполне типичен для других подобных тел во Вселенной.

В конце минувшего года 2I\Borisov приблизилась к Солнцу на самое малое расстояние, 305 миллионов километров. А так как ее удалось открыть еще до сближения с Землей и главной звездой нашей системы, ученые успели подготовиться к исследованию кометы посредством комплекса телескопов.

В рамках польско-американского проекта OGLE и были замечены вспышки на комете. Некоторые полагают, что это говорит о начале разрушения ядра.

В ближайшее время наблюдения за космическим телом продолжатся, в том числе с помощью орбитального телескопа "Хаббл".