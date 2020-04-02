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Рак груди: ученые сообщили о наследуемых признаках опухоли

Рак груди: ученые сообщили о наследуемых признаках опухоли
19:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: unsplash.com

Новости науки:Хотя специалистам хорошо известны признаки, связанные с развитием рака груди, их генетические основы изучены мало.

Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей. Статья об этом опубликована в издании Cancer Research.

По словам ведущего автора исследования Натали Холовко из Каролинского института в Стокгольме, хотя специалистам хорошо известны признаки, связанные с развитием рака груди, их генетические основы изучены мало. Наследуемость многих из этих признаков - например микрокальцификатов (минеральных отложений) или уплотнений - ученым не известна. "Мы хотели изучить наследуемость этих признаков, поскольку это поможет определить важные локусы, отвечающие за восприимчивость к раку молочной железы, - говорит Холовко. - Они могли бы быть использованы для лучшей идентификации женщин с повышенным риском развития рака молочной железы".

Авторы работы изучили результаты маммографического скрининга женщин, участвовавших в проспективном когортном исследовании KARMA. Из исследования были исключены испытуемые моложе 40 и старше 75 лет, а также женщины с раком груди или изменением размера молочных желез в анамнезе.

Маммография - важная процедура, позволяющая вовремя обнаружить изменения и снизить риск тяжелых последствий

На основании собранных данных была рассчитана наследуемость четырех маммографических признаков - плотности тканей молочной железы, изменения средней плотности в течение года, наличие уплотнений и микрокальцификатов. Параметры для расчетов были собраны у 1940 пар женщин, которые приходились друг другу сестрами.

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Наследуемость плотности молочных желез составила 0,58 (то есть этот параметр на 58% обусловлен генетикой и на 42% - иными факторами). Наследуемость микрокальцификатов и уплотнений по результатам рассчетов равнялась 0,23 и 0,13 соответственно. Изменения плотности груди со временем не были признаны наследуемым фактором.

Также Холовко со своими коллегами исследовала связи между маммографическими признаками и генетической предрасположенностью к раку молочной железы у 9365 испытуемых из KARMA. Оказалось, плотность груди и микрокальцификаты имеют статистически значимую положительную связь с появлением новообразований.

"Если мы сможем лучше понять маммографические признаки, связанные с риском развития рака молочной железы, то будем способны улучшить методы измерения этих характеристик и, надеюсь, усовершенствовать раннее выявление рака молочной железы", - комментирует результаты исследования Натали Холовко.

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Рак, Опухоль, Маммография, Рак груди, Раковые опухоли, Натали Холовко.
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