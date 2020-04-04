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В небе над Арктикой открылась огромная озоновая дыра (Видео)

В небе над Арктикой открылась огромная озоновая дыра (Видео)
10:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Разрушение озонового слоя в Арктике было зафиксировано лишь дважды - в 1997 и 2011 годах.

Огромная озоновая дыра открылась в этом году над Арктикой. В то время как озоновые дыры обычно формируются в антарктической зоне каждый год, потому что зимние температуры падают до чрезвычайно низких значений, позволяя высотным облакам развиваться - Арктика имеет более изменяющиеся температуры и обычно не доходит для разрушения озонового слоя.

Хотя сейчас дыра не представляет угрозы для здоровья, поскольку Солнце только начинает подниматься над горизонтом в высоких широтах, есть небольшой шанс, что дыра может переместиться в более низкие широты и более населенные места.

Эта зона низких уровней озона охватывает центральную часть региона - территорию, которая примерно в три раза превышает территорию Гренландии. 

"Есть некоторые признаки того, что это может быть хуже , чем в 2011 году", - сказала Глория Мэнни, ученый-атмосферы. 

Мартин Даерис, другой ученый-атмосферы из Немецкого аэрокосмического центра, отметил, что это первый раз, когда эксперты могут обсуждать реальную озоновую дыру в Арктике.

По словам Йенса-Уве Грусса, атмосферного ученого из Исследовательского центра Юлих в Германии, Арктика имеет более изменчивые температуры и обычно не доходит для разрушения озонового слоя, поэтому озоновые дыры редко встречаются в этой области.

Однако в этом году мощные западные ветры обтекали Северный полюс, удерживая холодный воздух внутри полярного вихря. С этими чрезвычайно холодными температурами образовались высокогорные облака, вызвав реакцию, которая разрушила озон.

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К концу марта произошло 90-процентное падение озона на высоте 18 км, с обычных 3,5 частей на миллион озона до 0,3. "Это больше, чем любая потеря озона, которую мы видели в прошлом", - сказал ученый-атмосферы Маркус Рекс из Института Альфреда Вегенера.

Профессионалы считают, что следующие недели будут иметь решающее значение. На данный момент Арктическая озоновая дыра не представляет угрозы для здоровья, поскольку Солнце только начинает подниматься над горизонтом в высокоширотных районах.

Антье Иннесс, ученый-атмосферы из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, сказал, что температура в регионе начала расти, поэтому озон должен начать восстанавливаться, поскольку полярный вихрь разрывается на части в ближайшие несколько недель.

Однако есть небольшой шанс, что дыра может переместиться в более низкие широты и более населенные места. Если это так, люди должны будут использовать солнцезащитный крем на открытом воздухе.

"Прямо сейчас мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит", - сказал ученый-атмосферник Росс Салавич из Университета Мэриленда. - Игра еще не закончилась."

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Космос, Наука, Озоновая дыра, Новое исследования, Огромная озоновая дыра.
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