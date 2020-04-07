В будущем пригодится: создан новый метод хранения данных в ДНК

Новости науки:Исследователи из Кембриджского университета разработали новый метод хранения и перезаписи данных в ДНК.

Основная сложность в превращении цифровой информации (0,1) в код ДНК (состоящий из цепочки нуклеотидов, обозначенных A, G, C и T) состоит в трудоемкости и дороговизне химического процесса. Кроме того, чтение данных, хранящихся в последовательности пар оснований, также является медленным и дорогостоящим процессом.

Хотя технология секвенирования ДНК уже широко используется, она неудобна для считывания специально зашифрованной информации: дело в том, что метод основан на репликации миллиардов копий молекулы для усиления сигналов от взаимодействий белков.

Существует второй подход, который предполагает пропускание молекулы ДНК через нанопоры и считывание с нее информации в реальном времени. Несмотря на то, что считывание битов из пар оснований в основной цепи ДНК обходится дешевле и эффективнее, пока этот процесс требует слишком много времени.

Новый метод, предложенный исследователями, опирается на второй способ считывания данных с ДНК. Система записи и считывания заключается в связывании комплементарной одноцепочечной ДНК с молекулами стрептавидина. Если при прохождении через нанопоры изменения в ионном токе показывают наличие стрептавидина, этот элемент считывается как единица, если молекула отсутствует, — как ноль.

В будущем этот метод позволит легко записывать, а также хранить зашифрованные данные и перезаписывать их, отмечают авторы исследования.