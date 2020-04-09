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Астероид 2020 GF-1 уже завтра пересечет орбиту Земли

Астероид 2020 GF-1 уже завтра пересечет орбиту Земли
14:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Прямо сейчас он движется по Солнечной системе с фантастической скоростью 22530 км/ч.

НАСА обнаружило околоземный астероид, который, как ожидается, приблизится к Земле завтра. Данные, которыми располагает НАСА по астероиду, показывают, что космическая скала пересечет земную орбиту.

Согласно данным CNEOS – центра НАСА по изучению околоземных объектов, астероид называется 2020 GF-1. Космическое агентство подсчитало, что астероид имеет диаметр около 35 метров. 

2020 GF-1 на самом деле является астероидом Аполлона, и это означает, что он следует по орбите, которая пересекает путь Земли вокруг Солнца.

НАСА отмечает, что большую часть времени астероид просто летает между Марсом и Землей. Из-за своей естественной орбиты, 2020 GF-1 может ударить Землю, если его траектория изменится.

НАСА предполагает, что учитывая его скорость и размер, он, вероятно, сгорит и взорвется на высоте около 15 км. Но даже если он взорвется в воздухе, это не значит, что он совершенно безвреден.

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Из-за своих размеров энергия, выделяемая при взрыве астероида в воздухе, фактически может быть равна нескольким атомным бомбам.

Большая часть энергии от взрыва просто растворится в атмосфере, но даже если небольшой процент энергии от взрыва будет направлен на Землю, то это повлечет за собой значительные разрушения, тем более если это произойдет над каким-то крупным городом.

Взрыв может разрушить очень много зданий. Убьет и ранит тысячи людей. И все это без того, чтобы астероид действительно ударил по нашей планете. Для губительных последствий ему даже нет необходимости падать на поверхность нашей планеты, будет достаточно взорваться в воздухе и насколько большим будет ущерб, будет зависеть от высоты на которой это произойдет.

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Земля, Космос, Наука, Астероид, Астероид 2020 GF-1.
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