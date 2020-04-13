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Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС

Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС
11:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:SpaceX сообщила об успешном выполнении миссии и безопасной доставке грузовой части корабля.

Компания Илона Маска SpaceX уже не раз доказывала серьезность своих планов по освоению космоса. Несмотря на последние неудачи, грузовой корабль Crew Dragon готовится к отправке первых туристов на МКС. На этой неделе также стало известно об удачном возвращении на Землю капсулы после 30-дневного пребывания на международной станции.

Космический корабль удерживался специальной роботизированной рукой, пока происходила нагрузка отсеков грузом, сообщает Slashgear.

Что вернули на Землю 

После того, как все научное оборудование с результатами экспериментов и личными сообщениями астронавтов были доставлены на борт, Crew Dragon отделился от МКС и упал в океан недалеко от Калифорнии. 

Космический аппарат BepiColombo сделал снимок Земли

Dragon также доставил результаты исследования влияния микрогравитации на грызунов, которое началось в 2019 году. Среди других научных экспериментов значатся исследования с участием клеток сердечной мышцы и тканевых чипов. Также на борту корабля был первый биопринтер, отправленный на МКС.

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Все по теме:

Исследования, Космос, Наука, Техно, Илон Маск, Crew Dragon, Грузовой корабль Илона Маска.
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