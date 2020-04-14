Нелегкая судьба межзвездного странника: откуда взялся астероид-"пришелец" Оумуамуа

Новости науки:Необычный астероид Оумуамуа может быть осколком разорванного своей звездой планетоида.

Ученые объяснили механизм появления первого межзвездного астероида Оумуамуа, который вошел в Солнечную систему в 2017 году. Исследование Юнь Чжана из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дугласа Лина из Калифорнийского университета в Санта-Крузе опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Астероид Оумуамуа посетил Солнечную систему в октябре 2017 года — он стал первым известным науке межзвездным астероидом. Его движение зафиксировал автоматизированный телескоп Pan-STARRS1. Ученые установили, что на его поверхности много органики, а размеры самого астероида сигарообразной формы составляют около 200 на 20 м.

Предположение, что Оумуамуа может иметь неестественное происхождение, ранее озвучили ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики во главе с профессором Ави Лебом. Исследователи заметили, что объект движется с высокой скоростью — более 315 тыс. км/час с небольшим ускорением, обладает высокой отражающей способностью и следует странной траектории.

Позже исследователи из SETI заявили, что гипотеза неверна — изучив астероид с помощью радиотелескопа под названием "Антенная решетка Аллена", они не обнаружили необычных сигналов или излучения, исходящего от космического тела.

Группа ученых в новом исследовании разработала компьютерную модель, которая может объяснить модель его появления. В своем исследовании авторы считают, что Оумуамуа — осколок планетного тела, которое прошло слишком близко к звезде-хозяину и было разорвано на части приливными силами.

Ученые использовали модель имитации приливного разрушения родительского тела, вращающегося вблизи своей звезды. Результаты моделирования показали, что если планетное тело находится в пределах нескольких сотен тысяч километров от звезды, оно искажается и затем разрушается звездными потоками, распадаясь на очень вытянутые осколки с достаточной кинетической энергией, чтобы вырваться из своей планетной системы.

Этим можно объяснить необычную удлиненную форму этого астероида. Согласно этой концепции, прародителем Оумуамуа была планетезималь диаметром около 1 км.

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