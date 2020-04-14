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"Взломали" сны: ученые научились влиять на сновидения человека

"Взломали" сны: ученые научились влиять на сновидения человека
19:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые могут внедрять новые сцены или запахи, помогая улучшить психологическое состояние людей.

Команда Dream Lab отмечает, что внедрение звуков и запахов в сны людей может улучшить их психологическое состояние. Для этого исследователи сосредоточились на гипнагогии — промежуточном состоянии между бодрствованием и сном.

"Люди могут использовать треть своей жизни, которую они проводят во сне, для того, чтобы стать лучше", — отмечает исследователь лаборатории Адам Горовиц. По его словам, это может касаться улучшений памяти или креативности, повышения настроения и других аспектов жизни.

Центральным элементом эксперимента является Dormio — устройство, похожее на перчатку, оснащенное датчиками, которые отслеживают движения мышц, пульс и электрическую проводимость кожи. Когда владелец перчатки входит в гипнагогическую стадию, Dormio начинает проигрывать звуковые сигналы и транслировать запахи, записывая все показатели человека.

Сон более 9 часов в день: чем опасен

Испытания доказали, что звуки влияют на сны. Например, когда устройство проигрывало слово "тигр", участники видели сны о кошках. Ученые также использовали обоняние людей, транслируя аромат, которые ассоциировался у них с определенным воспоминанием. Исследователи считают, что это может смягчить травмирующие воспоминания.

Однако у ученых также есть серьезные этические опасения по поводу экспериментов. Они отмечают, что те же инструменты могут не контролировать сон, а вызвать его нарушение.

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