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К Земле приближается еще одна комета

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К Земле приближается еще одна комета
14:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Это не комета ATLAS (C/2019 Y4), которая в настоящее время разваливается на части, но новая комета C / 2020 F8 летит по аналогичной траектории.

Была открыта новая комета C / 2020 F8, и в конце мая она пройдет мимо Солнца вблизи орбиты Меркурия.

Майкл Маттиаццо из Суон Хилл, Виктория, Австралия, сделал снимок новой кометы 13 апреля. "Это 5-минутная экспозиция через мой 11-дюймовый телескоп Celestron, - говорит Маттиаццо. "Визуальное наблюдение с использованием бинокля 15x70 мм дало магнитуду 8,1."

Маттиаццо обнаружил комету C / 2020 F8 двумя днями ранее, когда изучал данные из солнечной и гелиосферной обсерватории (Сохо). Она внезапно появилась на изображениях со спутника SWAN Сохо - отсюда и название: "Comet SWAN."

Снимки, сделанные итальянским астрономом Эрнестом Гвидо и его коллегами после открытия, подтверждают, что комета яркая (8-я звездная величина), зеленая и имеет длинный хвост.

"Мы сделали этот снимок 11 апреля-в тот же день, когда Маттиаццо нашел комету в данных SWAN, - говорит Гвидо. "Мы не могли видеть ее из Италии, поэтому мы использовали дистанционно управляемый 0,1-метровый телескоп в Австралии."

Инструмент "SWAN" Сохо не был предназначен для поиска комет. Его задача-исследовать Солнечную систему на наличие водорода. Когда солнечный ветер дует в облако водородсодержащих соединений, воздействие производит ультрафиолетовые фотоны, которые SWAN может сфотографировать.

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"Для SWAN, чтобы увидеть комету, это означает, что комета должна производить довольно значительное количество водорода", - объясняет Карл Баттамс из военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия. "Обычно это делается в виде воды-льда."

"Весьма вероятно, что Comet SWAN находится в режиме" всплеска яркости", - продолжает он. -То есть с этой маленькой и слабой кометой произошло какое-то крупное извержение, выпустившее массивное облако богатых водородом летучих веществ. SWAN улавливает этот внезапный выброс водорода во внутреннюю часть Солнечной системы."

Если вспышка продолжится, то в следующем месяце комета может стать видимой невооруженным глазом.

Предварительные кривые света предполагают, что она может достигать 3-й величины - тусклый, но видимый без оптики.

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Все по теме:

Исследования, Космос, Солнце, Наука, Комета, C / 2020 F8, ATLAS (C/2019 Y4).
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