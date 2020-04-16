Исследователи обнаружили космическую бурю

Новости науки:Этот поток, который движется со скоростью почти 13% скорости света, несет достаточно энергии, чтобы резко повлиять на образование звезд по всей галактике.

Исследователи, используя телескоп Gemini North на Гавайских островах Маунакеа, обнаружили самый энергичный поток из квазара. Внегалактическая буря скрывалась из виду в течение 15 лет, после чего была представлена инновационным компьютерным моделированием и новыми данными международной обсерватории Gemini.

Наиболее энергичный поток ветра из квазара был обнаружен группой астрономов, использующих наблюдения с международной обсерватории Gemini, программы NOIRLab NSF. Этот мощный отток движется в свою галактику со скоростью почти 13% скорости света и происходит от квазара, известного как SDSS J135246.37 + 423923.5, который находится примерно в 60 миллиардах световых лет от Земли.

"В то время как высокоскоростные ветры ранее наблюдались в квазарах, они были тонкими и имели относительно небольшую массу", - объясняет Сара Галлахер, астроном из Западного университета (Канада), которая руководила наблюдениями Gemini. "Отток из этого квазара, по сравнению с другими, несет огромное количество массы на невероятных скоростях. Этот ветер невероятно силен, и мы не знаем, как квазар может запустить нечто столь существенное".

Помимо измерения оттока из SDSS J135246.37 + 423923.5, команда также смогла определить массу сверхмассивной черной дыры, питающей квазар. Этот чудовищный объект в 8,6 миллиардов раз массивнее Солнца - примерно в 2000 раз больше массы черной дыры в центре нашего Млечного пути и на 50% массивнее, чем известная черная дыра в галактике Мессье 87.

Этот результат опубликован в Astrophysical Journal, а сам квазар теперь является рекордным по энергичности потока ветра, измеренного на сегодняшний день.

Несмотря на массовый и энергичный отток, его открытие было невозможно в течение 15 лет, прежде чем комбинация данных Gemini и инновационный метод компьютерного моделирования позволили изучить его детально.

"Мы были шокированы - ведь это не новый квазар, но никто не знал о его особенностях, пока команда не получила спектры с Gemini", - объясняет Карен Лейли, астроном из Университета Оклахомы, который был одним из научных руководителей этого исследования. "Эти объекты были слишком сложными для изучения до того, как наша команда разработала собственную методологию и собрала необходимые нам данные".

Квазары, также известные как квазизвездные объекты, представляют собой тип необычайно светящегося астрофизического объекта, находящегося в центрах массивных галактик. Состоящие из сверхмассивной черной дыры, окруженной светящимся диском газа, квазары могут затмить все звезды в своей галактике-хозяине и могут управлять ветрами, достаточно мощными, чтобы влиять на целые галактики.

"Некоторые квазар-управляемые ветры имеют достаточно энергии, чтобы смести материал из галактики, который необходим для образования звезд и, таким образом, подавить звездообразование", - объясняет Джозеф Чой, аспирант Университета Оклахомы и первый автор научной статья об этом открытии. "Мы изучили особенно ветреный квазар, SDSS J135246.37 + 423923.5, истечение которого настолько велико, что трудно обнаружить сигнатуру самого квазара на видимых длинах волн".

Несмотря на препятствие, команда смогла получить четкое представление о квазаре с помощью инфракрасного спектрографа Gemini (GNIRS) на Gemini North для наблюдения на инфракрасных длинах волн. Используя комбинацию высококачественных спектров от Gemini и новаторский подход к компьютерному моделированию, астрономы раскрыли природу оттока от объекта - который, как ни странно, оказался более энергичным, чем любой из измеренных ранее оттоков из квазара.

Открытие команды поднимает важные вопросы, а также предполагает, что могут быть найдены и другие подобные квазары.

"Это экстраординарное открытие стало возможным благодаря ресурсам, предоставленным международной обсерваторией Gemini; это открытие открывает новые окна и возможности для дальнейшего изучения Вселенной в ближайшие годы", - сказал Мартин Стилл, директор астрономической программы Национального научного фонда, которая финансирует обсерваторию Gemini из США в рамках международного сотрудничества. "Обсерватория Gemini продолжает расширять наши знания о Вселенной, предоставляя международному научному сообществу передовой доступ к инструментам и средствам телескопа".