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Командная работа: микроорганизмы объединяются для противостояния высокой температуре

Командная работа: микроорганизмы объединяются для противостояния высокой температуре
04:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: из открытых источников

Новости науки:Микроорганизмы могут совместно бороться с высокой температурой.

Новое исследование показало, что микроорганизмы могут совместно бороться с высокой температурой. Продолжение подобных экспериментов позволит предсказать реакцию планеты на изменение климата.

Исследователи предполагали, что высокие температуры, в зависимости от микроорганизмов, приводят к их усиленному размножению или гибели. В новой статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology, ученые из Делфтского технического университета описали, что микроорганизмы могут взаимодействовать для того, чтобы выжить. Они проводили эксперименты на пекарских дрожжах (Saccharomyces cerevisiae).

Они описали совместную стратегию, которую организмы используют для выживания. Для этого ученые разработали математическую модель, которая показала, что дрожжи помогают друг другу при температурах около 40°C или выше.

"Мы обнаружили, что они могут работать вместе, чтобы привести окружающую среду в порядок. С повышением температуры дрожжевые клетки выделяют глутатион, чтобы помочь друг другу реплицироваться. Глутатион заглушает вредные химические вещества — например, реактивные виды кислорода, которые наносят вред клеткам", — отметили ученые.

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Специалисты из Делфта изучили, как популяции разной плотности реагировали на температурные изменения. Оказалось, что между этим есть прямая связь — только большие популяции могут справиться с очень высокими температурами. Исследователи объяснили, что если достаточное количество дрожжевых клеток работает вместе в популяции, то они способны производить такое количество глутатиона, которое позволит им выжить.

По мнению авторов научной статьи, это исследование особенно актуально из-за изменения климата. "Мы пока не понимаем, каким образом различные виды будут справляться с высокими температурами. Это позволило бы точнее спрогнозировать, как планета отреагирует на климатические изменения", — отметили исследователи.

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Бактерии, Глобальное потепление, Биология, Микробиология.
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