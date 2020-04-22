С меньшим ущербом для окружающей среды: создан метод быстрой переработки батарей

Новости науки:Разработка позволит хранить и преобразовывать возобновляемую энергию с меньшим ущербом для окружающей среды.

Технология получила название Purdue — она предполагает переработку отработанного полиэтилентерефталата, одного из наиболее легко перерабатываемых полимеров, который входит в состав литий-ионных батарей. Процесс происходит благодаря воздействию на материал сверхбыстрого микроволнового излучения.

"Мы используем сверхбыстрый процесс микроволнового облучения для превращения ПЭТ, или полиэтилентерефталата, в хлопья динатрийтерефталата и используем его в качестве материала для анода батареи. Своим исследованием мы помогаем справиться с ростом спроса на хранение возобновляемой энергии, что связано с вниманием общества и повышением осведомленности об изменении климата и ограничении энергоресурсов" - Вилас Пол, ведущий автор исследования.

Процесс преобразования отработанного полиэтилентерефталата в полимер, пригодный для повторного использования, занял около 120 секунд в бытовой микроволновой установке, говорится в исследовании.

По словам ученых, предложенный ими метод позволит удешевить производство новых батарей и увеличить скорость переработки их компонентов.