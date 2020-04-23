Теперь их еще больше: SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink (Видео)

Новости науки:SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщается на официальном сайте SpaceX.

Старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был совершен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Это уже седьмой выход на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.