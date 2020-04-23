Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Пандемия коронавируса: Нацбанк спрогнозировал глубину падения экономики Украины
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Нацбанк о курсе гривни: Прогнозы есть, но мы их не публикуем
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)
Принц Чарльз поздравил принца Луи с днем рождения (Фото)

Ученые выпустили современную карту поверхности Луны (Видео)

Ученые выпустили современную карту поверхности Луны (Видео)
14:14 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Цифровая карта также будет доступна онлайн, для изучения геологии Луны в невероятных деталях (масштаб 1:5 000 000).

USGS (Геологическая служба США) выпустила новую карту Луны, которая поможет объяснить многие особенности нашего ближайшего соседа в космосе.

Впервые вся лунная поверхность была полностью нанесена на карту и классифицирована учеными из USGS в сотрудничестве с NASA и Лунным планетарным Институтом.

Лунная карта, получившая название "Единая геологическая карта Луны", послужит для будущих миссий человека на Луну и будет бесценна для международного научного сообщества, преподавателей и широкой общественности. 

"Эта карта является итогом многолетнего проекта", — сказал Кори Фортеццо, геолог USGS и ведущий автор. "Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований". 

"Хаббл" показал красочные фото развалившейся кометы

Данные о высотах экваториальной области Луны были получены в результате стереоскопических наблюдений, собранных камерой Terrain в ходе недавней миссии SELENE (Selenological and Engineering Explorer), возглавляемой Японским агентством аэрокосмических исследований JAXA. Топография Северного и Южного полюсов была дополнена данными лазерного высотомера Лунного орбитального аппарата NASA.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Карта, Луна, Наука, Геология, Геологи, Новое исследование, Цифровая карта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
03 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медгруз: На следующей неделе &quot;Мрия&quot; выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Медгруз: "Мрия" выполнит еще один рейс из КНР (Фото)
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Нацбанк дал прогноз по инфляции к концу года
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Олег Винник необычно перепел хит &quot;Шлепки&quot; (Видео)
Олег Винник необычно перепел хит "Шлепки" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь