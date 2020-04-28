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Starship от SpaceX выдержал криогенные испытания: на очереди огневые

Starship от SpaceX выдержал криогенные испытания: на очереди огневые
04:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:В начале следующей недели компания проведет огневые испытания прототипа корабля.

Четвертый прототип Starship выдержал криогенные испытания. Предыдущие три модели корабля взрывались на этом этапе, пишет в своем Twitter глава компании-разработчика корабля SpaceX Илон Маск.

Концепцию межпланетного корабля Starship, который ранее назывался BFR, Илон Маск представил в 2016 году. Планируется, что на нем японский миллиардер Юсаку Маэдзава в 2020 году совершит полет к Луне в качестве космического туриста.

Starship — название второй ступени и одновременно космического корабля, а первая ступень называется Super Heavy. Ранее SpaceX провела первые успешные испытания двигателя Raptor у Super Heavy, а затем протестировала двигатель для Starship.

В начале апреля SpaceX провела криогенные испытания третьего прототипа корабля Starship, в ходе которых инженеры компании наполнили корпус аппарата жидким азотом. Это было сделано для того, чтобы проверить, как корпус корабля поведет себя при низкой температуре в космосе. Как и у предыдущих двух прототипов, корпус не выдержал и взорвался.

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Однако криогенные опрессовочные испытания четвертого прототипа завершились успешно. В ходе тестирования давление в баках корабля, накачанных жидким азотом, достигло 4,9 бар — по словам Маска, этого уже достаточно для полетов.

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Ракета, SpaceX, Илон Маск, Starship.
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