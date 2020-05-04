Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
21:14 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки:Земляне смогут наблюдать метеоры потока Эта-Аквариды, который состоит из мелких осколков кометы Галлея.

  • 1

    Уже завтра, в ночь на 6 мая, достигнет пика второй весенний звездопад - поток Эта-Аквариды. В небе можно будет наблюдать метеорный поток - россыпь белых полос, которые двигаются с высокой скоростью.

    Международная Метеорная Организация (IMO) прогнозирует до 50 метеоров в час. Однако из-за света Луны, которая 7 мая вступит в фазу полнолуния, количество наблюдаемых невооруженным глазом объектов может сильно сократиться.

    Когда наблюдать поток Эта-Аквариды

    Ежегодно поток Аквариды наблюдается в период с 19 апреля до конца мая. В начале мая он достигает своего пика.

    Лучшее время для наблюдения звездопада - с двух до четырех часов ночи. Особенно хорошо Аквариды будут видны жителям южного полушария Земли.

    Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркость
    Приближающая к Земле комета SWAN начинает набирать яркостьЧитать полностью

    Что такое поток

    Аквариды Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты. Орбита кометы в двух местах проходит очень близко к орбите Земли, так что атмосфера планеты взаимодействует с кометным материалом, создавая эффект звездопада.

    В результате земляне могут наблюдать крупные звездопады от кометы Галлея два раза в год. В октябре в небе образуется метеорный поток, известный как Ориониды, а в конце апреля - начале мая можно наблюдать поток Эта-Аквариды, известны также как "майские Аквариды".

    Свое название звездопад получил в связи с тем, что его радиант располагается в созвездии Водолея.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Метеорит, Комета, Метеорный поток, Комета Галлея, Эта-Акварида.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
02 В Киеве перекроют еще один путепровод
03 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
04 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
05 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Президент Украины назначил стипендии для дефлимпийцев и паралимпийцев
Зеленский назначил стипендии для паралимпийцев
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь