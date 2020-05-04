Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

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Уже завтра, в ночь на 6 мая, достигнет пика второй весенний звездопад - поток Эта-Аквариды. В небе можно будет наблюдать метеорный поток - россыпь белых полос, которые двигаются с высокой скоростью.

Международная Метеорная Организация (IMO) прогнозирует до 50 метеоров в час. Однако из-за света Луны, которая 7 мая вступит в фазу полнолуния, количество наблюдаемых невооруженным глазом объектов может сильно сократиться.

Когда наблюдать поток Эта-Аквариды

Ежегодно поток Аквариды наблюдается в период с 19 апреля до конца мая. В начале мая он достигает своего пика.

Лучшее время для наблюдения звездопада - с двух до четырех часов ночи. Особенно хорошо Аквариды будут видны жителям южного полушария Земли.

Что такое поток

Аквариды Метеорный поток Эта-Аквариды состоит из мелких осколков кометы Галлея, которая приближается к Солнцу каждые 76 лет, но оставляет след из частиц вдоль своей орбиты. Орбита кометы в двух местах проходит очень близко к орбите Земли, так что атмосфера планеты взаимодействует с кометным материалом, создавая эффект звездопада.

В результате земляне могут наблюдать крупные звездопады от кометы Галлея два раза в год. В октябре в небе образуется метеорный поток, известный как Ориониды, а в конце апреля - начале мая можно наблюдать поток Эта-Аквариды, известны также как "майские Аквариды".

Свое название звездопад получил в связи с тем, что его радиант располагается в созвездии Водолея.