Орангутаны "заражают" друг друга чесанием, как люди - зевотой

Новости науки:Биологи обнаружили, что калимантанские орангутаны могут заражать друг друга чесанием.

Нидерландские биологи выяснили, что калимантанские орангутаны могут заражать друг друга почесываниями - точно так же, как люди начинают зевать, когда видят, как это делают другие.

Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Primatology.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что заразная поведение не просто высшее между особями с более крепкими социальными отношениями, но и что заразность поведения может меняться в зависимости от контекста и социальных факторов. Мы обсуждаем эти выводы учитывая адаптивную функцию, которая может уменьшить агрессию", - говорится в аннотации к статье.

Так, ученые в течение трех месяцев следили за девятью взрослыми особями, живущими в неволе. Оказалось, что заразное чесание распространено среди недружественных особей в группе и чаще случается в напряженной социальной ситуации.

За все время наблюдений ученым не удалось собрать достаточно данных, чтобы изучить заразность зевоты среди орангутанов, поэтому они пришли к выводу, что эта форма поведения проявляется редко и не копируется. Случаев же чесания было довольно много - 597.

Ученые выяснили, что у орангутангов гораздо чаще "начинает чесаться", если до этого при них почесался другой орангутан. Заразное чесания наблюдалось примерно в три раза чаще, чем единичное, когда орангутанги не видят друг друга, а заражают почісуванням животные друг друга в первые полторы минуты.