От храпа поможет небольшой разряд тока - ученые

Новости науки:Ученые сконструировали специальный электронный прибор, который контролирует приступы храпа во время сна.

Британские ученые изобрели новое лекарство от храпа. По их словам, с помощью слабых электрических разрядов можно избавиться от этого неприятного недуга.

В центре Национальной службы здравоохранения, который находится в Лондоне, ученые умы сконструировали электронный прибор, который с помощью двух электродов присоединяется с обеих сторон под нижней челюстью.

И во время сна, когда мышцы человека слишком расслаблены, это устройство слегка бьет током.

Ученые объясняют это тем, что когда человек находится в стадии глубокого сна, его мышцы полностью расслаблены. У некоторых людей они настолько расслабляются, что мягкие ткани гортани перекрывают доступ воздуха и тем самым, мешают дыханию. А звук храпа, утверждают ученые, вызывает именно воздух, который пытается пробиться через расслабленные мышцы, и достичь легких. Потому что, как ни крути, дыхательный рефлекс у нас врожденный. А этот новый электроприбор с помощью легких разрядов, заставляет мышцы в области шеи напрячься, чем и освобождает прямой доступ воздуха.

Будущее покажет, насколько популярным сможет быть этот волшебный прибор, и возможно скоро мы будем бить наших близких током, с целью избавиться от этой, казалось бы, неизлечимой болезни.