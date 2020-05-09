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Ученые обнаружили кальмара, который подавился рыбой 200 миллионов лет назад

Ученые обнаружили кальмара, который подавился рыбой 200 миллионов лет назад
01:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Новости науки:Необычные останки были найдены еще в XIX веке на юге Англии и в настоящее время хранятся в коллекциях Британской геологической службы в Ноттингеме.

Ученые нашли окаменелость, которая являет собой атаку кальмароподобного существа на рыбу.

Ученые из Плимутского и Канзасского университетов описали находку возрастом около 200 млн лет, и есть редким палеобиологическим событием, сообщает National Geographic.

Ученые сумели определить, что этот образец представляет собой не наложение одной окаменелости на другую, а фактически совершенную атаку «кальмара» на рыбу, напоминающую современную сельдь.

«Кальмар» сумел поймать добычу и приступил к ее поеданию, однако рыба, как на то указывает расположение ее костей внутри рта, оказалась для него слишком большой. В итоге кальмар с застрявшей рыбой опустился на дно, где и погиб.

Окаменелость была найдена в графстве Дорсет, где залегают породы, которые сформировались в начале юрского периода.

В то время почти вся территория современной Британии представляла собой мелководное дно древнего океана Тетис, останки обитателей которого нередко находят в осадочных меловых отложениях.

Напоминаем, археологи нашли останки гигантской черепахи, обитавшей 5-10 миллионов лет назад. Окаменелости длиной три метра и весом около тонны обнаружили в Венесуэле и Колумбии.

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Англия, Ученые, Находка, Кальмар.
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