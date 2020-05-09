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Астрономы сделали новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)

Астрономы сделали новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)
05:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости науки:Астрономы создали великолепное новое изображение Юпитера, проследив яркие участки тепла, что прячутся под вершинами облаков газового гиганта.

Астрономы создали великолепное новое изображение Юпитера, проследив яркие участки тепла, что прячутся под вершинами облаков газового гиганта.

Фотографию сделал в инфракрасном спектре телескоп Gemini North на Гавайях. Это одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли, сообщает BBC.

Для достижения высокой разрешающей способности изображения ученые применили методику под названием "удачные изображения", которая удаляет эффект размытости от просмотра через бурную атмосферу Земли.

Этот метод предусматривает получение нескольких снимков цели и сохранения только тех сегментов изображения, где это влияние бурной атмосферы находится на минимальном уровне.

Когда все "удачные кадры" собраны в мозаику, появляется четкость, что выходит за рамки только одного снимка.

Инфракрасный свет имеет большую длину волны, чем более привычное видимый свет. Оно используется для того, чтобы делать изображения через туманность и тонкие облака на вершине атмосферы Юпитера, чтобы дать ученым возможность лучше проанализировать, как функционирует эта планета.

Исследователи хотят лучше понять, что вызывает и поддерживает метеорологическую систему газового гиганта, и в частности большие бури бушующие там десятилетиями и даже столетиями.

Исследование, которое создало это инфракрасное изображение, провели под руководством из Калифорнийского университета в Беркли. Это было частью совместной программы наблюдений за участием телескопа Хаббл и космического аппарата "Джуно", который сейчас вращается вокруг Юпитера.

Напоминаем, ученые нашли недалеко от нас тройную звездную систему с черной дырой в центре. Она находится на расстоянии всего в 1000 световых лет от Земли - ближе к Солнечной системе, чем любая другая из найденных ранее.

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Космос, Астрономы, Планета, Солнечная система.
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