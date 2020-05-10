Ученые объяснили, почему 75% болезней приходят из дикой природы

Новости науки:С каждым годом глобальные пандемии инфекционных заболеваний, появляются именно из-за неправильного отношения к окружающей среде.

На данный момент ученые склоняются к тому, что именно взаимодействие животных и человека стоит за глобальной пандемией COVID-19. Хотя запрет глобальной торговли дикими животными является одним из очевидных превентивных шагов, которые можно было бы предпринять, этого недостаточно. Специалисты сообщают, что для остановки будущих пандемий, мы должны переосмыслить отношение к окружающей среде.

По оценкам, 75% новых инфекционных заболеваний зоонозные, то есть являются результатом контакта человека и животных. В последние годы в заголовках газет можно было заметить такие болезни, как вирус Зика, Эбола, птичий грипп, и, конечно же, COVID-19.

По данным комитета ООН по окружающей среде, среди основных факторов, способствующих увеличению распространения вируса среди людей, основными являются вырубка лесов, интенсивное земледелие и изменение климата. Ряд исследований показал, что глобальный подход к производству товаров, включая сельскохозяйственные продукты, такие как говядина, пальмовое масло, кофе и какао, способствует большему истощению ресурсов в бедных странах, чем в богатых.

Южные регионы, производящие эти продукты — Африка, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка — как правило, сами не являются потребителями; например, в большинстве стран, производящих кофе и какао, более 95% продуктов экспортируется на Север, в основном в Северную Америку и Европу.

Эти закономерности отражают динамику изменения климата: бедные страны, как правило, страдают от наиболее пагубных последствий изменения климата, несмотря на то, что развитые страны несут наибольшую ответственность за глобальные выбросы парниковых газов и образование других вредных загрязнителей. Уже имеются четкие свидетельства воздействия изменения климата на передаваемые комарами заболевания. Даже очень незначительное повышение температуры в настоящее время способствует распространению комаров в новых районах, где у людей отсутствует иммунитет к болезням.

Разрушенная окружающая среда в менее развитых странах, как правило, сначала ведет к потере крупных хищных животных. В итоге остаются летучие мыши, крысы и комары, те самые виды, которые обычно передают людям зоонозные болезни. Уменьшение лесов усугубляет эту проблему, поскольку эти виды начинают конкурировать за меньшее количество ресурсов. Поскольку животным необходимо расширять территорию для поиска пищи и мест для размножения, они вынуждены переселяться в населенные районы и вступать в более тесные контакты с людьми.

В среднем новая болезнь появляется каждые четыре месяца. Если глобальные проблемы окружающей среды, здравоохранения и развития не будут решаться комплексно, то новые заболевания будут по‑прежнему возникать. Страны должны отдать приоритет снижению уровня потребления, ликвидации торгово-экономического неравенства и созданию устойчивых производственных систем для людей и окружающей среды.