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США отправят на орбиту секретный космический самолет

США отправят на орбиту секретный космический самолет
05:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости науки:О новой миссии американские военные говорят более охотно, чем раньше - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8.

Космические силы США запустят на орбиту Земли секретный мини-шаттл X-37B, но его новая миссия будет не слишком секретной.

Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая с мыса Канаверал, сообщает Громадське со ссылкой на Engadget.

Несмотря на то, что он принадлежит Военно-воздушным силам США, контролировать запуск, ход экспериментов и посадку будут вновь созданные Космические силы.

Этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите. Что именно это были за исследования, ВВС США конкретно не говорили.

Последнюю миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.

Но о новой миссии американские военные говорят более охотно - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.

В частности, ученые будут изучать реакции различных материалов на пребывание в космосе, следить, как космическое излучение влияет на семена, а также будут изучать, как солнечная энергия превращается в радиочастотную микроволновую энергию.

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Все по теме:

США, НАСА, Штаты, X-37B, FalconSat-8.
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