Странное затмение из "Хроник Петерборо": Вулкан в Японии "спрятал" Луну в Британии в 1110 году

Новости науки:Серное облако могло закрывать небо в течение двух лет, приведя к колоссальным последствиям.

Ученые выяснили, куда пропала Луна в 1110 году — ее закрыло облако пепла. Об этом пишет Scientific Reports.

Новое исследование провела научная группа во главе с палеоклиматологом Женевского университета Себастьяном Гийе. Ученый выяснил причины странного лунного затмения в 1110 году. По данным космического агентства NASA, в Европе произошло семь лунных затмений в период с 1100 по 1120 годы. Но ровно по середине этого временного интервала люди времен Средневековья стали свидетелями "самой тёмной Луны".

"На пятую ночь мая взошла ярко сияющая Луна, а затем ее свет постепенно уменьшился, а как только наступила ночь, он полностью исчез, ни света, ни шара — ничего не было видно", — говорится в "Хронике Петерборо". Речь идет об английской летописи, которая сейчас есть в оцифрованном виде. Выяснить причины темного затмения удалось благодаря изучению ледяных кернов. В образцах, взятых в Гренландии, были обнаружены следы аэрозоли серы, возникающей при извержении вулканов. Как предполагает Гийе, частицы серы достигли стратосферы, образовали облако, закрывавшее небо долгое время.

Ранее многие ученые считали, что следы серы в гренландских льдах — это последствие извержения исландского вулкана Гекла, произошедшего в 1104 году. В Средние века этот вулкан называли "вратами в ад".

Но по мнению Гийе, Гекла не имеет отношения к сере, обнаруженной в гренландских льдах. Но пока ученые не смогли установить точного "виновника" темного затмения Луны. Один из вариантов — японский вулкан Асама. Он выпустил столб пепла в 1108 году. В это же время в Европе наступил период похолодания, неурожаев и голода. По словам Гийе, серное облако могло закрывать небо в течение двух лет, приведя к колоссальным последствиям.