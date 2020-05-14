Скачать
Четверг, 14.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
Борьба с последствиями пандемии: в ЕП пройдет голосование о предоставлении Украине 1,2 млрд евро
Кириленко: На оккупированной территории имеются далеко не единичные случаи заболеваний COVID-19
Кириленко: В случае открытия КПВВ ситуация с COVID-19 будет непредсказуемой
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Странное затмение из "Хроник Петерборо": Вулкан в Японии "спрятал" Луну в Британии в 1110 году

Странное затмение из "Хроник Петерборо": Вулкан в Японии "спрятал" Луну в Британии в 1110 году
03:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Серное облако могло закрывать небо в течение двух лет, приведя к колоссальным последствиям.

Ученые выяснили, куда пропала Луна в 1110 году — ее закрыло облако пепла. Об этом пишет Scientific Reports.

Новое исследование провела научная группа во главе с палеоклиматологом Женевского университета Себастьяном Гийе. Ученый выяснил причины странного лунного затмения в 1110 году. По данным космического агентства NASA, в Европе произошло семь лунных затмений в период с 1100 по 1120 годы. Но ровно по середине этого временного интервала люди времен Средневековья стали свидетелями "самой тёмной Луны".

"На пятую ночь мая взошла ярко сияющая Луна, а затем ее свет постепенно уменьшился, а как только наступила ночь, он полностью исчез, ни света, ни шара — ничего не было видно", — говорится в "Хронике Петерборо". Речь идет об английской летописи, которая сейчас есть в оцифрованном виде. Выяснить причины темного затмения удалось благодаря изучению ледяных кернов. В образцах, взятых в Гренландии, были обнаружены следы аэрозоли серы, возникающей при извержении вулканов. Как предполагает Гийе, частицы серы достигли стратосферы, образовали облако, закрывавшее небо долгое время.

Ранее многие ученые считали, что следы серы в гренландских льдах — это последствие извержения исландского вулкана Гекла, произошедшего в 1104 году. В Средние века этот вулкан называли "вратами в ад".

Но по мнению Гийе, Гекла не имеет отношения к сере, обнаруженной в гренландских льдах. Но пока ученые не смогли установить точного "виновника" темного затмения Луны. Один из вариантов — японский вулкан Асама. Он выпустил столб пепла в 1108 году. В это же время в Европе наступил период похолодания, неурожаев и голода. По словам Гийе, серное облако могло закрывать небо в течение двух лет, приведя к колоссальным последствиям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, История, Вулкан, Лунное затмение, Асама.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Добавьте эти продукты в рацион и суставы скажут Вам спасибо (Фото)
02 Президент назначил новых глав СБУ в двух областях и Киеве
03 Пища для ума: как сохранить молодость мозга
04 Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком
05 "Неистовый": вышел жуткий трейлер нового фильма с Расселом Кроу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Приостановка безвиза с Беларусью: в МИД рассказали, что позволит новый порядок выезда
Остановка безвиза с Беларусью: в МИД назвали причины
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Рецепт дня: Картофельный крем-суп с корнем сельдерея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь